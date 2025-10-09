Haberler

İsrail'den El Konulan Türk Vatandaşları Yarın Ülkesine Dönüyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki 18 Türk vatandaşının yarın öğle saatlerinde Türkiye'ye döneceğini açıkladı. Ayrıca, özel seferle yaklaşık 80 aktivistin de tahliyesi planlanıyor.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki 18 Türk vatandaşının yarın öğlen düzenlenecek özel seferle Türkiye'ye dönmesinin öngörüldüğünü açıkladı.

Keçeli, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Diğer 18 vatandaşımızın Türk Hava Yolları tarafından düzenlenecek özel seferle yarın öğleden sonra ülkemize gelmeleri öngörülüyor." ifadesini kullandı.

Söz konusu seferle üçüncü ülke vatandaşı olan yaklaşık 80 aktivistin de tahliye edilmesinin planlandığı belirtilen paylaşımda, İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu'na ait teknelerde bulunan üç Türk milletvekilinin bu akşam Türkiye'ye döndüğü kaydedildi.

Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
