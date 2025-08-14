İsrail'den E1 Projesi ile Filistin Topraklarına Yasa Dışı Genişleme

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Batı Şeria'da Filistinlilerden gasbedilen topraklarda yasa dışı yerleşimleri ve işgali genişletme kararını Başbakan Binyamin Netanyahu'nun da desteklediğini söyledi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerden gasbedilen topraklar üzerine kurulan yasa dışı Ma'ale Adumim yerleşiminde konuşan Bakan Smotrich, Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek E1 projesinin Filistin devletini tanıma kararı alan Batı ülkelerine bir yanıt olduğunu ifade etti.

Smotrich, "Bugün dünyada bir Filistin devletini tanımaya çalışan herkes, bizden sahada bir cevap alacak." diyerek, Filistin'in kurulmasına izin vermeyeceklerini savundu.

İşgal altında tuttukları Batı Şeria'dan Tevrat rivayetlerine göre "Yahuda ve Samara" olarak bahseden Smotrich, "Netanyahu, Yahuda ve Samara ile ilgili her konuda beni destekliyor." iddiasında bulundu.

Haaretz gazetesinin haberinde ise Batı Şeria'nın kuzeyini güneyinden ayıracak E1 projesinin gelecek hafta onaylamasının beklendiğini aktardı.

İsrail kabinesinin aşırı sağcı Bakanı Smotrich, "Filistin devleti fikrini ortadan kaldırmak" için işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek "E1" projesini onaylamayı planladığını duyurmuştu.

İsrail Sivil İdare Birimi Yüksek Planlama Kurulu ise 20 Ağustos'ta, E1 projesi kapsamında 3 bin 401 yasa dışı konutun inşası planına nihai onay vermek için toplanacak.

Filistin yönetimi ve Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası toplum, Batı Şeria'daki bölgeleri birbirinden koparmayı ve Kudüs'ü dört bir yandan Filistin topraklarından ayrıştırmayı planlayan E1 projesine itiraz ediyor.

Söz konusu hamlenin, iki devletli çözüm şansını yok edeceği vurgulanıyor.

?Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasındaki bağlantının kesilmesi amaçlanıyor

Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan, fakat Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Ma'ale Adumim" yerleşimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1" projesi başlatılmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yerleşim birimi ve oteller inşa etmek için 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.

E1 projesiyle, Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarının bağlantısının kesilmesi ve izole edilmesi amaçlanıyor.

Bu proje kapsamında 5 binden fazla Filistinlinin, topraklarından sürülebileceği belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler, işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerini yasa dışı kabul ediyor.

Birleşmiş Milletlerin en üst yargı mekanizması Uluslararası Adalet Divanı, Temmuz 2024'te işgalci İsrail'in tüm "yeni yerleşim faaliyetlerini" durdurması ve İsraillilerin gasbettiği tüm Filistin topraklarından çıkarılması gerektiği yönünde görüş kararını bildirmiş, ancak İsrail kararı reddetmişti.???????