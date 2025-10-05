İsrail'den Dönüş Yapan Aktivistler Adli Tıp Kontrolünden Geçti

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulduktan sonra Türkiye'ye dönüşleri sağlanan aktivistler, Adli Tıp Kurumu Başkanlığında sağlık kontrolünden geçirilmeleri ve ifadelerinin alınmalarının ardından buradan ayrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Bahçelievler'deki Adli Tıp Kurumu Başkanlığına otobüslerle getirilen aktivistlerden Türk olanlar burada sağlık kontrolünden geçirildikten sonra bilgi sahibi olarak ifade verdi.

Türk vatandaşı olmayan aktivistlerden bazılarının da suçun uluslararası suç kapsamında kalması nedeniyle isteğe bağlı olarak ifadelerine başvuruldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen ve ifadeleri alınan aktivistler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu Başkanlığından ayrıldı.

Evleri İstanbul'da olan aktivistlerin ailelerinin yanına döndüğü, burada kalacak yeri olmayanların da İstanbul Valiliğinin ayarladığı otellerde konaklayacağı öğrenildi.

Bu arada, kontrolün ardından durumları takip edilmek üzere hastaneye sevk edilen 1'i Türk 6 kişiden 2'si taburcu edildi.