İsrail'den BM Soykırım Raporuna Sert Tepki

İsrail, Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonunun Gazze Şeridi'nde soykırım işlediğine yönelik raporuna tepki gösterdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, BM İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonunun İsrail'in Gazze'de soykırım işlediğini ortaya koyan raporunun "düzmece" olduğu ileri sürüldü.

BM raporunu hazırlayan Komisyon Başkanı Navi Pillay ile üyeler Chris Sidoti ve Miloon Kothari'yi antisemitizmle suçlayan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde soykırım işlediğini ortaya koyan raporun, Bar-Ilan Üniversitesine bağlı düşünce kuruluşu Begin-Sadat Center for Strategic Studies'in (BESA) hazırladığı raporla önceden çürütüldüğü öne sürüldü.

İsrail, "çarpıtılmış ve yanlış" olduğunu ileri sürdüğü raporu kesin bir dille reddederken söz konusu Soruşturma Komisyonu'nun derhal lağvedilmesini de talep etti.

-BM, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını duyurdu

Birleşmiş Milletler (BM) İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze ile işgal altındaki Filistin topraklarındaki son duruma ilişkin raporunu paylaştı.

BM raporunda, "İsrailli yetkililer ile güvenlik güçlerinin, 1948 Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nde tanımlanan 5 soykırım eyleminden 4'ünü, yani öldürme, ağır bedensel veya zihinsel zarar verme, Filistinlilerin tamamen veya kısmen yok edilmesini sağlayacak şekilde yaşam koşullarını kasıtlı olarak kötüleştirme ve doğumları engelleme amaçlı tedbirler uygulama eylemlerini gerçekleştirdiği sonucuna varıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Raporda görüşlerine yer verilen Birleşmiş Milletler İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu Başkanı Navi Pillay ise "Komisyon, İsrail'in Gazze'deki soykırımdan sorumlu olduğunu tespit etti. (İsrail'in) Soykırım Sözleşmesi'nde belirtilen kriterleri karşılayan eylemlerle Gazze'deki Filistinlileri yok etme niyetinin olduğu açık." ifadelerini kullandı.