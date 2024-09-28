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İsrail'den Beyrut'a Hava Saldırısı: Ölü Sayısı 6'ya Yükseldi

İsrail'den Beyrut'a Hava Saldırısı: Ölü Sayısı 6'ya Yükseldi
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İsrail ordusu, Hizbullah'ın Beyrut'taki ana karargahını hedef alarak Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenledi. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken, 91 kişi de yaralandı.

(ANKARA) - İsrail ordusu Hizbullah'ın Beyrut'taki ana karargahını vurduğunu duyurdu. Lübnan Sağlık Bakanlığı, Beyrut kentinin güney banliyösüne yönelik saldırıda ölü sayısının 6'ya, yaralı sayısının ise kritik vakalar da dahil olmak üzere 91'e yükseldiğini bildirdi.

Lübnan medyasında yer alan haberde, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesi Hureyk Mahallesi'nin bir dizi hava saldırısıyla hedef alındığı belirtildi. İsrail savaş uçaklarının Dahiye bölgesini bombardıman çemberine aldığı aktarılan açıklamada, Dahiye bölgesindeki Burc el-Baracine ve havalimanı yolundan Hureky Mahallesi'ne kadar birçok binanın bombalandığı ifade edildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırılarında  ölü sayısının 6'ya, yaralı sayısının ise kritik vakalar da dahil olmak üzere 91'e yükseldiği belirtildi.

İsrail ordusu: Hizbullah ana karargahını hedef aldık

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, savaş uçaklarının Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde Hizbullah ana karargahını hedef aldıklarını açıkladı. Hizbullah'ın karargahını sivil yapıların altına gizlediğini savunan Hagari, hedef aldıkları isme ilişkin bilgi paylaşmadı. İsrail basını ise İsrail ordusunun Beyrut'taki bombardımanında Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı hedef aldığını belirterek Nasrallah'ın yaralanmış olabileceğini iddia etti.

İran medyası ve Hizbullaha yakın kaynaklar tarafından  ise Hasan Nasrallah ve Haşim Safiyuddin'in güvende olduğu, İsrail'in yaptığı operasyonda Lübnan Hizbullahı'nın üst düzey liderlerinden hiçbirinin  ölmediği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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