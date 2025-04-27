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İsrail'den Beyrut'a Hava Saldırısı

İsrail'den Beyrut'a Hava Saldırısı
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İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine hava saldırısı düzenledi. 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen gerçekleştirilen saldırının can ve mal kaybı ile ilgili detaylar henüz bilinmiyor. İsrail, saldırı öncesinde bölgedeki binaların boşaltılmasını istemişti.

- İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı

BEYRUT - İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'tun güneyine hava saldırısı düzenledi.

İsrail, Lübnan'la 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusu, başkent Beyrut'ta bulunan Hadath Mahallesi'ne hava saldırısı düzenledi. Saldırıdaki can ve mal kaybı henüz bilinmiyor.

İsrail, saldırı öncesi Hadath Mahallesi'nde bazı binaların boşaltılması çağrısında bulunarak, mahalleye hava saldırısı düzenleyecekleri tehdidinde bulunmuştu. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı açıklamada bölge sakinlerinin Hadath Mahallesi'ndeki birkaç binayı boşaltmaları ve "en az 300 metre uzağa" taşınmaları gerektiğini ifade etmiş, söz konusu binanın Hizbullah'a ait olduğunu öne sürmüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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