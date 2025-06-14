İsrail'den Bender Abbas'a Yoğun Hava Saldırıları

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İsrail, Hürmüz Boğazı kıyısındaki Bender Abbas kentine ve Tahran'a yönelik yoğun hava saldırıları düzenledi. İran Devlet Televizyonu, hava savunma sistemlerinin devrede olduğunu bildirdi. İsrail, İran'a ait cephanelikleri hedef alacaklarını açıkladı.

- İsrail'den Hürmüz Boğazı kıyındaki Bender Abbas'a hava saldırısı

İran Devlet Televizyonu: "Hava savunma sistemleri devrede"

TAHRAN - İsrail, İran'ın güneyinde, Hürmüz Boğazı kıyısında yer alan Bender Abbas kentinde yoğun hava saldırıları düzenledi.

İsrail güçleri, İran'ın güneyinde, Hürmüz Boğazı kıyısında yer alan Bender Abbas kentine ve başkent Tahran'a yoğun hava saldırıları düzenledi. İran Devlet Televizyonu, Tahran ve stratejik liman kenti Bender Abbas çevresinde hava savunma sistemlerinin devreye alındığını bildirdi.

İsrail saldırıyı duyurdu

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in şu anda İran'ı vurduğu ve "Tahran'ın İsrail'e büyük zarar verebilecek bir cephaneliğe hala sahip olduğu" ileri sürüldü. Açıklamada, İsrail'in, İran'a ait karadan karaya füze üslerine yönelik saldırılarını sürdüreceği ve bu üsleri yok edeceği ifade edildi.

"İran'daki hava saldırılarının odak noktası Tahran"

IDF Sözcüsü Tuğgeneral Effie Defrin düzenlediği basın toplantısında, İsrail Hava Kuvvetleri'nin son 24 saatte İran'daki hava saldırılarının odak noktasının Tahran olduğunu söyleyerek, "Şu anda, hava kuvvetlerimizin pilotları İran'ın çeşitli bölgelerinde saldırılarını sürdürüyor ve önemli darbeler indiriyor. 40 saattir kesintisiz süren ve 150'den fazla hedefi kapsayan bir saldırı dizisi söz konusu. Tahran artık dokunulmaz değil" dedi.

Defrin, "İran'ın batısı ve Tahran üzerinde şu anda yüzlerce İsrail savaş uçağı ve hava aracı hava üstünlüğünü elinde bulunduruyor. Uçaklar şu anda İran'ın stratejik askeri sanayi hedeflerine, nükleer program altyapısına ve terör örgütü olarak tanımladığımız İran rejiminin üst düzey isimlerine yönelik saldırı dalgasını tamamlamak üzere" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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