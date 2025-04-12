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İsrail'den Batı Şeria'nın İlhakına Destek: Levin'in Açıklamaları

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İsrail Başbakan Yardımcısı Yariv Levin, Batı Şeria'nın ilhakının hak ve görevleri olduğunu savunarak, bu sürecin devam ettirilmesi gerektiğini belirtti. Levin, ilhak için yapılan hazırlıklara dair geçmişe ışık tuttu.

İsrail Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Yariv Levin, işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesinin, hakları ve görevleri olduğunu savundu.

Yerel bir gazeteye verdiği röportajda, Levin, Batı Şeria'nın ilhak edilmesiyle ilgili düşüncelerini anlattı.

Donald Trump'ın eski başkanlık döneminde (2017-2021) bu konuda bir müzakere ekibine başkanlık ettiğini, ekibin o dönemde ilhakın ön hazırlığı olarak saha haritaları çizdiğini aktaran Levin, "Egemenliğin temellerini attık ve şimdi kaldığımız yerden devam etmeliyiz. Bu tarihi bir fırsat. Bu sadece bir hak değil, aynı zamanda yerine getirilmesi gereken bir görev." ifadesini kullandı.

Levin, bir bakan ve milletvekili olarak, Yahuda ve Samara'nın (Yahudilerin Batı Şeria'ya verdiği isim) İsrail'e ilhakı lehine İsrail Meclisinde oy kullanmayı hayal ettiğini kaydetti.

Filistin Dışişleri Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in Yahudi dini bayramlarını kullanarak, işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmeye çalıştığını belirtmişti.

Açıklamada, "İsrail'in, dini bayramları bahane ederek Batı Şeria'da askeri güçlerini artırmasının ve Filistin kasaba ve şehirlerinin girişlerine daha fazla demir kapı yerleştirme kararı almasının, Batı Şeria'nın kademeli olarak ilhak edilmesi" anlamına geldiği kaydedilmişti.

İsrail ordusu dün, 12-20 Nisan tarihlerinde kutlanacak olan Yahudi Hamursuz Bayramı öncesinde Batı Şeria'daki güvenliği artırmak için altı yeni bölüğün konuşlandırılacağını duyurmuştu.

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Kaynak: AA / Gülşen Topçu - Güncel
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