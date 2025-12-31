İsrail, Batı Şeria'da 2005'te boşaltılan yerleşim biriminde 126 yasa dışı konut inşasını onayladı

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde 2005'te boşaltılan "Sanur" yerleşim birimine Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler için 126 yasa dışı konut inşasını onayladı.

İsrail'de yayın yapan Kanal 7'nin haberine göre, İsrail Sivil İdaresine bağlı Yüksek Planlama Konseyi, 2005'te "ayrılma planı" kapsamında tahliye edilen yerleşim birimine geri dönülmesini kapsayan planı onayladı.

Onaylanan plan Sanur yerleşim birimine 126 konutun inşa edilmesini içeriyor.

Planın, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Sanur'a 2 ay içinde dönmelerine olanak sağlayacak şekilde uygulanacağı öngörülüyor.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Sanur'da yaptığı konuşmada, ayrılma planına işaret ederek "Batı Şeria'nın kuzeyinde yerinden edilmenin utancını sileceğiz ve İsrail topraklarını yeniden yerleşime açacağız." ifadelerini kullandı.

"Ayrılma planı" 2005'te dönemin İsrail Başbakanı Ariel Şaron hükümeti tarafından uygulanmıştı. İsrail'in tek taraflı çekilme planı kapsamında Gazze'deki yerleşim birimleri ile askeri kamplar ve Batı Şeria'nın kuzeyindeki 4 yerleşim birimi de boşaltılmıştı.

İsrail Meclisi, Mart 2024'te söz konusu planı iptal ederek "Ayrılma Planı Yasası'nın Kaldırılması" isimli yeni bir yasa kabul etmişti.

Filistin yönetimi, yıllardır uluslararası topluma, Birleşmiş Milletlerin "yasa dışı" olarak nitelediği işgal altındaki Filistin topraklarında yerleşim faaliyetlerine son vermesi için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunuyor.

İsrail, 2025'te Batı Şeria'da 28 binden fazla yasa dışı konutun inşasına onay vermişti.