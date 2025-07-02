İsrail'den Avrupa Ülkelerine İran'a Yaptırım Çağrısı

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Tahran yönetiminin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğini askıya alması nedeniyle Almanya, Fransa ve İngiltere'ye İran'a yönelik tüm yaptırımları yeniden uygulamaları çağrısı yaptı.

Saar, İran'ın UAEA ile işbirliğini askıya alan yasayı yürürlüğe sokmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İran'ın UAEA ile işbirliğini askıya almasının "skandal" olduğunu savunan Saar, bunun "tüm uluslararası nükleer yükümlülüklerinden ve taahhütlerinden tamamen vazgeçmek anlamına geldiğini" ileri sürdü.

Saar, Almanya, Fransa ve İngiltere'den "ani reaksiyon mekanizmasını" devreye sokarak İran'a tüm yaptırımları yeniden yürürlüğe sokmaları çağrısında bulundu.

İsrailli Bakan ayrıca uluslararası kamuoyunun harekete geçerek İran'ın "nükleer ihtirasını" durdurmak için "elindeki tüm araçları kullanması gerektiğini" savundu.

İran Meclisi, 25 Haziran'da UAEA ile işbirliğini askıya alan yasa tasarısını yapılan oylamayla kabul etmişti.

İran'da Meclisten çıkarılan yasaları onay makamı Anayasayı Koruyucular Konseyi de 26 Haziran'da Meclis'te kabul edilen yasayı onaylamıştı.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da UAEA ile işbirliğini askıya alan yasayı bu sabah yürürlüğe koymuştu.