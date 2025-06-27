İsrail'den Atılan Füze Bir Arap Ülkesine Düştü

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İsrail Hava Kuvvetleri, İran'la çatışmalar sırasında bir İHA'yı engellemek için fırlattığı füzenin bir Arap ülkesine düştüğünü bildirdi. Bu durum, önemli insani ve siyasi sonuçlar doğurabilirdi.

İran'la çatışmalar sırasında İsrail'den atılan bir füzenin, bir Arap ülkesine düştüğü belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, ismi açıklanmayan bir kaynak, İsrail Hava Kuvvetleri'nin İran'la çatışmaların ikinci gününde bir insansız hava aracını (İHA) engellemek için füze fırlattığını aktardı.

Söz konusu kaynak, "İHA'ya fırlatılan füze bir Arap ülkesine düştü ve az kalsın insani ve siyasi bir felakete yol açacaktı." ifadelerini kullandı.

Füzenin, bir hava kuvvetleri sistem operatörünün hatası sonucu düştüğünü aktaran kaynak, "Düştüğü Arap ülkesinde önemli hasar ve can kaybına yol açmış olsaydı, savaşın gidişatını etkileyebilirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Haberde, İsrail'den atılan söz konusu füzenin hangi Arap ülkesine düştüğüne dair bilgi verilmedi.

Kaynak: AA / Said Amori - Güncel
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