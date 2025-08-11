İsrail'den ABD'ye Teşekkür: Gazze'deki Soykırıma Destek

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, görev süresi sona eren ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) General Michael Kurilla'ya, Tel Aviv'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere karşı yürüttüğü soykırıma verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Kurilla 9 Ağustos'ta görevini tamamlayarak, Nisan 2022'den bu yana görev yapan Amiral Brad Cooper'a devretti.

Açıklamada, Kurilla'nın görev süresinin son haftalarında resmi davetle İsrail'e geldiği belirtildi.

Kurilla ile görüşmesinde Zamir, "Ortak çalışmalarımız ve son yıllarda İsrail Savunma Kuvvetleri'ne yaptığınız önemli katkılar için memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Zamir ayrıca, "Demir Kılıçlar Harekatı" olarak adlandırılan Gazze'deki saldırılara ABD'nin sağladığı askeri destekten dolayı teşekkür etti.

Kurilla'ya hitaben Zamir, "Siz İsrail'in gerçek bir dostusunuz. Liderliğiniz iki ülke arasındaki bağları güçlendirdi, kalıcı dostlukların yolunu açtı ve gelecek nesiller için daha güvenli bir gelecek inşa etti." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki soykırımın başlamasından bu yana Kurilla, İsrail'e birçok ziyaret gerçekleştirdi ve saldırıların koordinasyonuna dair fotoğraflar paylaşılmıştı.

Kurilla, 13 Haziran'da başlayıp 12 gün süren İran saldırısının ardından İsrail'e gelen ilk üst düzey ABD askeri yetkili olmuştu. 3 Temmuz'da Zamir ile bir araya gelerek saldırının sonuçlarını değerlendirmişti.

Kurilla'nın ziyaretinden günler sonra Haaretz gazetesi, ABD'nin Gazze'deki soykırımını sürdüren İsrail'e yüz milyonlarca dolarlık askeri yardım sağladığını ortaya koymuştu.

ABD Kara Kuvvetleri Mühendisler Birliği belgelerine göre, ABD İsrail'de 1,5 milyar dolarlık yatırımla 20 askeri üs inşa ediyor, İsrail Hava Kuvvetleri'ne yeni yakıt ikmal uçakları ve helikopterler tedarik ediyor ve İsrail Donanması için yeni bir komando karargahı kuruyor.

İsrail, 2019–2028 yıllarını kapsayan mutabakat zaptı çerçevesinde ABD'den yıllık 3,8 milyar dolarlık askeri yardım alıyor. Washington'un bu devasa askeri desteği, Hamas ve İsrail arasındaki dolaylı müzakerelerde üstlendiği arabuluculuk rolü ve Gazze'deki soykırımı durdurma yönündeki söylemleriyle çelişiyor.

ABD'nin desteklediği İsrail saldırıları, Gazze Şeridi'nde 61 bin 430 Filistinlinin ölümüne, 153 bin 213 kişinin yaralanmasına, 9 binden fazla kişinin kaybolmasına ve yüz binlerce kişinin yerinden edilmesine yol açtı. Kıtlık, aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu binlerce sivilin hayatına mal oldu.