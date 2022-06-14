İsrail'den "ABD öncülüğünde İran'a karşı bölgesel bir koalisyon" kurulması çağrısı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsrail'den "ABD öncülüğünde İran'a karşı bölgesel bir koalisyon" kurulması çağrısı

AA - Mücahit Aydemir - Güncel
 - Güncelleme:
İsrail'den 'ABD öncülüğünde İran'a karşı bölgesel bir koalisyon' kurulması çağrısı

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ABD öncülüğünde İran'a karşı "bölgesel bir koalisyon kurulması" çağrısını yineledi.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ABD öncülüğünde İran'a karşı "bölgesel bir koalisyon kurulması" çağrısını yineledi.

Gantz, İsrail askerleri için düzenlenen bir ödül töreninde konuştu.

Bakan Gantz, konuşmasında, "İran'ın nükleer tesislerin kameralarını kapattığını, bölgedeki saldırgan operasyonlarını genişlettiğini, nükleer anlaşmaya varma girişimlerini reddeden ve buna meydan okuyan eylemlerine devam ettiğini" ileri sürdü.

"(İran'a karşı) ABD liderliğinde ortak bir bölgesel güç inşa etmeye ihtiyaç var." diyen Gantz, "Amerikalı ortaklarımız ve müttefiklerimizle olan ortaklık ve derin ilişkilerin yanı sıra son yıllarda bölge ülkeleriyle kurduğumuz ve geliştirdiğimiz ilişkiler, İsrail'in bölgedeki başarısının önemli bir unsurudur." değerlendirmesinde bulundu.

Savunma Bakanı Gantz, mayıs ayında ABD'ye düzenlediği ziyareti sırasında da benzer bir çağrıda bulunmuştu.

AA / Mücahit Aydemir - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri İsrail İran Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title