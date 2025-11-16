Haberler

İsrail'den ABD'nin Gazze Tasarısına Sert Eleştiriler

Güncelleme:
İsrail'in aşırı sağcı bakanları, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde oylanacak olan Gazze Şeridi'yle ilgili karar taslağının, Filistin Devleti'nin kuruluşuna kapı açacak maddeler içerdiğini belirterek itirazda bulundular. Bakanlar, Başbakan Netanyahu'yu, Filistin Devleti'nin kurulmasına izin vermeyeceğini net bir şekilde ifade etmeye çağırıyor.

İsrail'de aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) oylanacak Gazze Şeridi'ne ilişkin karar taslağının Filistin Devleti'nin kurulmasının önünü açacak maddeler barındırmasına itiraz etti.

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu "Filistin Devletinin asla kurulmayacağını tüm dünyaya açıkça duyurmaya" çağırarak ve başbakanın bu konudaki "sessizliğinin" "diplomatik bir utanç" olduğunu ileri sürdü.

Netanyahu'nun iki ay önce bazı Batılı devletlerin Filistin Devleti'ni tanımasının ardından konuya kararlı bir yanıt vermeyi taahhüt ettiğini söyleyen Smotrich, "O zamandan beri, belirtildiği gibi, sessizliği ve diplomatik bir rezaleti seçtiğiniz iki ay geçti." ifadesini kullandı.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Filistin halkının varlığını inkar ederek Gazze Şeridi'nde tek gerçek çözümün Filistinlilerin sürgün edilmesi olduğunu savundu.

Ben-Gvir, "Başbakandan, İsrail'in hiçbir şekilde bir Filistin Devleti'nin kurulmasına izin vermeyeceğini açıkça belirtmesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.

İsrail basını, ABD yönetiminin BMGK'ya sunduğu, Gazze'ye Uluslararası İstikrar Gücü'nün görevlendirilmesine ilişkin taslağın Filistin Devleti'nin kurulmasının önünü açabilecek ifadeler barındırmasının Tel Aviv yönetiminde endişeye yol açtığını yazmıştı.

BMGK'de oylanacak tasarı, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze barış planını desteklemeyi amaçlamanın yanı sıra Gazze'de görev yapması beklenen Uluslararası İstikrar Gücü'nün yetkilendirilmesini içeriyor.

Plan ne içeriyor?

Axios'un haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Gazze'de en az 2 yıl görev yapacak bir Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) kurulmasını öngören taslağı BMGK üyelerine iletti.

Taslak, 2027 sonuna kadar ABD ve katılımcı ülkelere Gazze'yi yönetme ve güvenliği sağlama yetkisi veriyor, bu yetkinin uzatılması da mümkün olacak.

Taslağa ilişkin ilk oylamanın BMGK'da gelecek hafta yapılması planlanıyor.

İlk askeri birliklerin ocak ayına kadar Gazze'ye gönderilmesi hedefleniyor.

ISF'nin görevleri arasında sınır güvenliğini sağlamak, sivilleri ve insani koridorları korumak ve yeni bir Filistin polis gücü oluşturmak bulunuyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
