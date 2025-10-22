İsrail'den 30 Filistinli Esir Cenazesi Daha Teslim Alındı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrail'den 30 Filistinli esirin daha naaşının teslim alındığını, cenazelerde darp ve işkence izleri bulunduğunu bildirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail'den Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) aracılığıyla 30 Filistinlinin cenazesinin teslim alınarak Gazze'ye getirildiği ifade edildi.

Böylece ateşkes ve esir takası mutabakatı çerçevesinde İsrail'den teslim alınan Filistinli esir cenazesi sayısının 195'e ulaştığı aktarıldı.

Naaşların üzerinde darp, işkence, elleri ve gözlerinin uzun süre bağlı tutulduğuna dair izlerin bulunduğu vurgulandı.

İsrail'den teslim alınan cenazelerden şu ana kadar sadece 57'sinin yakınları tarafından teşhis edilebildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, kimlikleri tespit edilemeyen 54 cenazenin ise Gazze Şeridi'nde toprağa verildiği bilgisi paylaşıldı.