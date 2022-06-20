İsrail'deki koalisyon ortaklarından Başbakan Bennett ve Dışişleri Bakanı Lapid'in Meclisi feshederek erken seçime gitme konusunda anlaştıkları... İsrail'deki koalisyon ortaklarından Başbakan Bennett ve Dışişleri Bakanı Lapid'in Meclisi feshederek erken seçime gitme konusunda anlaştıkları bildirildi. İsrail'deki koalisyon ortaklarından Başbakan Bennett ve Dışişleri Bakanı Lapid'in Meclisi feshederek erken seçime gitme konusunda anlaştıkları bildirildi. AA / Mücahit Aydemir - Güncel Mevlüt Çavuşoğlu İsrail Güncel Haberler

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