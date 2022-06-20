İsrail'deki koalisyon ortaklarından Başbakan Bennett ve Dışişleri Bakanı Lapid'in Meclisi feshederek erken seçime gitme konusunda anlaştıkları...
AA - Mücahit Aydemir - Güncel
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İsrail'deki koalisyon ortaklarından Başbakan Bennett ve Dışişleri Bakanı Lapid'in Meclisi feshederek erken seçime gitme konusunda anlaştıkları bildirildi.
İsrail'deki koalisyon ortaklarından Başbakan Bennett ve Dışişleri Bakanı Lapid'in Meclisi feshederek erken seçime gitme konusunda anlaştıkları bildirildi.
AA / Mücahit Aydemir - Güncel