İsrail'deki koalisyon ortaklarından Başbakan Bennett ve Dışişleri Bakanı Lapid'in Meclisi feshederek erken seçime gitme konusunda anlaştıkları... - Haberler

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İsrail'deki koalisyon ortaklarından Başbakan Bennett ve Dışişleri Bakanı Lapid'in Meclisi feshederek erken seçime gitme konusunda anlaştıkları...

AA - Mücahit Aydemir - Güncel
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İsrail'deki koalisyon ortaklarından Başbakan Bennett ve Dışişleri Bakanı Lapid'in Meclisi feshederek erken seçime gitme konusunda anlaştıkları...

İsrail'deki koalisyon ortaklarından Başbakan Bennett ve Dışişleri Bakanı Lapid'in Meclisi feshederek erken seçime gitme konusunda anlaştıkları bildirildi.

İsrail'deki koalisyon ortaklarından Başbakan Bennett ve Dışişleri Bakanı Lapid'in Meclisi feshederek erken seçime gitme konusunda anlaştıkları bildirildi.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

AA / Mücahit Aydemir - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu İsrail Güncel Haberler

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