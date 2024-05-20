Üye Girişi
Haberler

İsrail'deki koalisyon hükümetinde çatlak derinleşiyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'deki koalisyon hükümetinde Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar sonrası bölgenin idaresine ilişkin ayrışma giderek derinleşiyor. İletişim Bakanı Shlomo Karhi, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı hedef aldı. Tartışmalar, Savunma Bakanı Gallant'ın Gazze'nin yönetimine ilişkin planı açıklamasını istemesiyle başladı. Koalisyondaki aşırı sağcı bakanlar, Netanyahu'ya Savunma Bakanı Gallant'ı görevden alması çağrısı yaptı.

İsrail'deki koalisyon hükümetinde Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar sonrası "bölgenin idaresine" ilişkin ayrışma giderek derinleşiyor.

Koalisyon hükümetindeki çatlak derinleşirken, İletişim Bakanı Shlomo Karhi, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı hedef aldı.

Shlomo, İsrail ordu radyosunda yaptığı açıklamada, Gallant'ı Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz'ın çıkarlarını temsil etmekle suçladı.

Koalisyon hükümetindeki tartışmalar, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın 15 Mayıs'ta düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Binyamin Netanyahu'dan saldırılar sonrası Gazze'nin yönetimine ilişkin planı açıklamasını istemesiyle başladı.

Gallant, Gazze'nin İsrail'in sivil veya askeri yönetimine rıza göstermeyeceğini ve Hamas dışındaki Filistinli kuruluşların uluslararası aktörler eşliğinde yönetilmesinin İsrail'in çıkarına olduğunu savundu.

Netanyahu, Gallant'ın açıklamasına sosyal medya üzerinden cevap vererek saldırılar sonrası Gazze'nin idaresini Filistin yönetimine bırakmayacağını söyledi.

Koalisyondaki aşırı sağcı bakanlar, Netanyahu'ya Savunma Bakanı Gallant'ı açıklamaları nedeniyle görevden alması çağrısı yaptı.

Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz, 18 Mayıs'ta düzenlediği basın toplantısındaki açıklamalarıyla tartışmaya dahil oldu.

Gantz, Netanyahu'nun Gazze'deki saldırılar sonrasına ilişkin 8 Haziran'a kadar bir planı onaylamaması halinde partisinin hükümetten çekileceği tehdidinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

İsrail Gazze Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

Bir tarafta yas bir tarafta eğlence! İran'da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünü havai fişeklerle kutladı

Bir tarafta yas bir tarafta eğlence! İran'da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünü havai fişeklerle kutladı

 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti

 Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünde suikast iddiası! Drone enkazın çevresinde birini görüntüledi

Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünde suikast iddiası! Drone enkazın çevresinde birini görüntüledi

 Kaza sonrası Cumhurbaşkanı Reisi ve İranlı yetkililerin naaşlarını böyle taşıdılar

Kaza sonrası Cumhurbaşkanı Reisi ve İranlı yetkililerin naaşlarını böyle taşıdılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title