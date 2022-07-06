İsrail'deki İnanılmaz Canlı Heykeller

KUDÜS, 6 Temmuz (Xinhua) -- Daha önce sabit duruyor gibi gözüken bir heykelin yanından yürüyerek geçtiğiniz ve aniden hareket etmesi karşısında korktuğunuz ya da kıkırdamaya başladığınız oldu mu? Canlı heykel severler bugünlerde kendilerini İsrail'in orta kısımlarındaki Rehovot kentindeki benzersiz interaktif deneyimle şımartabilirler. Salı gününden Perşembe'ye kadar devam edecek olan Rehovot Uluslararası Canlı Heykeller Festivali'nde 40'tan fazla sanatçı inanılmaz makyajları, enstalasyonları ve pozlarını paylaşıyor.

İsrail'in Rehovot kentinde gerçekleştirilen Rehovot Uluslararası Canlı Heykeller Festivali'ni ziyaret eden insanlar, 5 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Gil Cohen Magen/Xinhua)

İsrail'in Rehovot kentinde gerçekleştirilen Rehovot Uluslararası Canlı Heykeller Festivali sırasında sanatçılarla birlikte poz veren ziyaretçiler, 5 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Gil Cohen Magen/Xinhua)

İsrail'in Rehovot kentinde gerçekleştirilen Rehovot Uluslararası Canlı Heykeller Festivali sırasında bir sanatçıyla etkileşim kuran ziyaretçi, 5 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Gil Cohen Magen/Xinhua)

Xinhua / Güncel