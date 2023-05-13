İsrail'deki hükümet karşıtı protestolar, Gazze saldırıları nedeniyle düşük katılımla düzenlendi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı her hafta sürdürülen kitlesel protestolar bu hafta Gazze'ye düzenlenen saldırı ve oradan atılan roketler nedeniyle düşük yoğunluklu gerçekleşti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı her hafta sürdürülen kitlesel protestolar bu hafta Gazze'ye düzenlenen saldırı ve oradan atılan roketler nedeniyle düşük yoğunluklu gerçekleşti.

İsrail ordusunun 9 Mayıs Salı günü sabaha karşı İslami Cihad Hareketi'nin yönetici kadrosunu hedef aldığını savunarak abluka altındaki Gazze'ye başlattığı hava saldırıları ve bu saldırılara karşılık Gazze'den İsrail'e düzenlenen roketli saldırılar, bugün saat akşam 22.00'de yürürlüğe giren ateşkese kadar devam etti.

Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesine karşı her hafta cumartesi akşamı kitlesel gösteriler düzenleyen İsrailliler, 19'uncu haftasına giren protestoları, Gazze'den atılan roketlerin yarattığı güvenlik endişesinin gölgesinde düzenledi.

Protestocu gruplar, ülkedeki güvenlik durumunu göz önüne alarak, önceki haftalarda yüzbinlerce İsraillinin katıldığı gösterilere benzer şekilde kitlesel gösteriler düzenlemedi.

Buna rağmen protestoları sürdürmekte kararlı olan on binlerce İsrailli, başta Tel Aviv ve Batı Kudüs olmak üzere ülkede farklı noktalarda düzenlenen gösterilere katılım sağladı.

Tel Aviv'de binlerce protestocu, Kaplan Caddesi'ndeki Hükümet Kompleksi'nin önünde toplandı.

Ellerinde İsrail bayraklarıyla sık sık "demokrasi" sloganları atan göstericiler, koalisyon hükümetindeki aşırı sağcı politikacıları eleştiren dövizler taşıdı. Protestocular, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya atfen, "Hiçbir zaman diktatör olamayacaksın" yazılı dev bir pankart açtı.

Gösterilerin yapıldığı alanda, hükümetin yargı düzenlemesinin yanı sıra, ellerinde Filistin bayraklarıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayan protestocular da yer aldı.

Batı Kudüs'teki yüzlerce gösterici de yargı düzenlemesini Cumhurbaşkanlığı Konutu önünde toplanarak protesto etti.

Modi'in kentinde yüzlerce protestocu da hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesinin en sıkı savunucularından olan Adalet Bakanı Yariv Levin'in evinin önünde toplanarak gösteri düzenledi.

Ertelenen yargı düzenlemesi

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu", Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Başbakan Netanyahu 27 Mart'ta, ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamıştı. Ancak hükümetin ertelediği düzenlemeyi, Meclis'in bu ay başında yaz dönemi ile tekrar mesaiye başlamasıyla yeniden Meclis'e getirmesi bekleniyor.

İsrail'in Gazze saldırıları

İsrail ordusu 9 Mayıs'ta İslami Cihad Hareketi'nin lider kadrosunu hedef aldığını savunarak abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlatmıştı.

İsrail saldırılarında 6'sı çocuk 3'ü kadın olmak üzere 33 Filistinli hayatını kaybetmiş, 32'si çocuk 17'si kadın 93 Filistinli de yaralanmıştı.

Gazze'den atılan roketler nedeniyle bir İsrailli hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenler arasında İslami Cihad'ın üst düzey kadrosundan 6 isim de yer alırken, Filistinli gruplar ise bu saldırılara Gazze'den İsrail tarafına yüzlerce roket ve havan mermisi atarak karşılık veriyordu.

Karşılıklı saldırılar, İsrail ile Gazze'deki Filistinli gruplar arasında Mısır'ın arabuluculuğunda sağlanan ateşkesin bugün saat 22.00'den itibaren yürürlüğe girmesiyle durmuştu.