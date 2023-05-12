İsrail'deki hükümet karşıtı protestolar, Gazze saldırısı nedeniyle bu hafta yapılmayacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı sürdürülen protestoların bu hafta Gazze'ye düzenlenen saldırı ve oradan atılan roketler nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı sürdürülen protestoların bu hafta Gazze'ye düzenlenen saldırı ve oradan atılan roketler nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

'Netanyahu Karşıtı Protesto Hareketi', yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki güvenlik durumunu göz önüne alarak "polis ve güvenlik birimleri nedeniyle" bu hafta ülke genelinde kitlesel protesto gösterileri düzenlemeyeceklerini duyurdu.

Hareket, hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesi konusunda adım atması halinde tekrar tüm güçle sahaya ineceklerini belirtti.

Alınan karar kamuoyuna duyurulmasına karşın hareket içerisinde yer alan bazı gruplar, Tel Aviv ve Batı Kudüs'te gösteri çağrısı yaptı.

İsrail'de Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesini açıkladığı 5 Ocak'tan bu yana eylemlerini sürdüren gösterici gruplar, 19 haftadır protestolarına aralıksız devam ediyordu.

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu yargı reformu, Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Netanyahu, 27 Mart'ta, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamıştı.

Ne olmuştu?

İsrail ordusu 9 Mayıs'ta İslami Cihad Hareketi'nin lider kadrosunu hedef aldığını savunarak abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlatmıştı.

İsrail saldırılarında 6'sı çocuk 3'ü kadın olmak üzere 33 Filistinli hayatını kaybetmiş, 32'si çocuk 17'si kadın 93 Filistinli de yaralanmıştı.

Gazze'den atılan roketler nedeniyle bir İsrailli hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenler arasında İslami Cihad'ın üst düzey kadrosundan 6 isim de yer alırken, Filistinli gruplar ise bu saldırılara Gazze'den İsrail tarafına yüzlerce roket ve havan mermisi atarak karşılık veriyor.