İsrail'deki fanatik Yahudiler, "Araplara ölüm" sloganlarıyla Filistinli öğrencilerin yurdunu bastı

İsrail'in Netanya kentinde yüzlerce fanatik Yahudi, "Araplara ölüm" sloganları atarak İsrail vatandaşı Filistinli öğrencilerin kaldığı üniversite yurdunu bastı.

İsrail basınına ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, yüzlerce fanatik Yahudi, bir sinagoga "yumurta atıldığı" bahanesiyle Netanya kentinde İsrail vatandaşı Filistinli öğrencilerin kaldığı bir öğrenci yurduna saldırdı.

Sık sık "Araplara ölüm" sloganları atan aşırı sağcı kalabalık, yurdun kapılarını tekmeleyerek ve yabancı cisim fırlatarak yatakhanelere girmeye çalıştı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, yurdun kapısında az sayıda İsrail polisinin bulunması ve saldırganlara doğrudan müdahale etmemesi dikkati çekti.

Fanatik Yahudi grubu liderlerinden aşırı sağcı bir aktivist, olay anlarına ilişkin görüntüleri paylaşarak, sosyal medya hesabına "Arapları kovana kadar pes etmeyecekleri" ifadelerini yazdı.

Aşırı sağcı aktivist, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Netanya Üniversitesi'ndeki Arapları kovana kadar pes etmeyecekler! Polis, belediye, devlet bizi durduramaz!" ifadelerini kullandı.

Yediot Ahronot gazetesinin haberinde, bölgedeki bir sinagoga yumurtalı saldırı düzenlenmesi ve Yahudilerce kutsal Şabat (cumartesi) günü sırasında yurtta "yüksek sesle müzik çalınması" üzerine söz konusu saldırının gerçekleştiği belirtildi.

Netanya Belediye Başkanı Miriam Fierberg Icher ise fanatik Yahudilerin saldırılarına karşı öğrenci yurdunu boşaltmayı tercih etti.

Yediot Ahronot'a konuşan İsrailli yerel yetkili, yurdun önünde çıkan "ayaklanmanın" ardından üniversite yönetiminden öğrenci yurtlarını derhal boşaltmasını istediğini söyledi.

Öte yandan İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, yurt yakınındaki "protestonun" dağıtıldığı, yurtta kalan tüm öğrencilerin evlerine gittiği belirtildi.

Açıklamada, öğrencilerin olaylarda zarar görmediği kaydedildi.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı ve bombardımanını artırırken, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria ile İsrail içindeki Filistinlilere karşı fanatik Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında artış yaşanıyor.