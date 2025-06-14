İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı Uçuşlara Kapandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'la yaşanan çatışmalar nedeniyle İsrail'in Ben Gurion Havalimanı, bir sonraki duyuruya kadar uçuşlara kapatıldı. Önceki bilet sahiplerinden havalimanına gelmemeleri ve havayolu güncellemelerini takip etmeleri istendi.

İran'la yaşanan çatışmalar nedeniyle İsrail'in Tel Aviv kenti yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'nın bir sonraki duyura kadar uçuşlara kapatıldığı bildirildi.

İsrail Havalimanları İdaresi'nden AA'ya yapılan yazılı açıklamada, Ben Gurion Havalimanı'nın uçuşlara kapatıldığı belirtildi.

Ben Gurion Havalimanı'nındaki uçuşların çift yönlü olarak bir sonraki duyuruya kadar kapalı olacağı kaydedilen açıklamada, daha önce bilet almış yolcuların Ben Gurion'a gelmemeleri ve havayollarının güncellemelerini takip etmeleri istendi.

İsrail'deki hava yolu şirketleri, İran'a düzenlenen saldırılar sonrası dün Ben Gurion'daki yolcu uçaklarını ülke dışına tahliye etmişti.

Rum basınında çıkan haberlerde, İsrailli firmalara ait çok sayıda yolcu uçağının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Larnaka ve Baf havalimanlarına iniş yaptığı yazılmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
Paris'te düğün, İran'da savaş! Orta Doğu'da yeni bir sayfa mı açılıyor?

Paris'te düğün, İran'da savaş! Orta Doğu'da yeni sayfa mı açılıyor?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzak Şehir'in Pakize'si beyaz bikinisiyle nefes kesti: Senin bu fizikle başrol olman lazım

Uzak Şehir'in Pakize'si beyaz bikinisiyle nefes kesti
Annesi istemiyordu! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi

İstenmeyen gelin artık ailede! Anne tribi değil aşk kazandı
İran'dan İsrail'e yeni saldırı! Balistik füzeler ateşlendi, işte ilk bilanço

İran İsrail'e gece boyu balistik füze yağdırdı! İşte ilk bilanço
İran'ın gece boyu vurduğu İsrail'den ilk görüntüler! Gün ağarınca yıkımın büyüklüğü ortaya çıktı

İsrail'den ilk görüntüler! Yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
Ali Koç kesenin ağzını açtı! Çuvalla para vererek yıldız futbolcuyu Kadıköy'e getirecek

Çuvalla para vererek yıldız futbolcuyu Kadıköy'e getirecek
Kimsenin anlam veremediği takas! BMW marka lüks otomobilini verip...

Kimsenin anlam veremediği takas! BMW marka lüks otomobilini verip...
Gökhan Göktürk canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor

Canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.