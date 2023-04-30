İsrail'deki askeri mahkemeden Ürdünlü milletvekili Advan'ın gözaltı süresini uzatma kararı

İsrail'deki askeri mahkeme, "kaçakçılık" suçlamasıyla gözaltına alınan Ürdünlü milletvekili İmad el-Advan'ın gözaltı süresini 8 gün uzatma kararı verdi.

İsrail ordu radyosunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, Advan'ın gözaltı süresinin uzatılmasıyla ilgili kararın Ofer Hapishanesindeki İsrail Askeri Mahkemesi tarafından verildiği belirtildi.

Açıklamada daha fazla ayrıntı paylaşılmadı. Ürdün'den de konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail, Ürdünlü vekili "kaçakçılık" suçlamasıyla gözaltına almıştı

Ürdünlü milletvekili İmad el-Advan, 23 Nisan'da Ürdün ile Batı Şeria arasındaki Kral Hüseyin Köprüsü'nden aracıyla geçiş yaptığı sırada İsrail güçlerince gözaltına alınmıştı.

Ürdün medyası, Tel Aviv yönetiminin, Advan'ı "kaçakçılık amacıyla altın ve silah bulundurmak" suçlamasıyla gözaltına aldığını duyurmuştu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sinan el-Mecali de İsrail'in "silah kaçakçılığı" suçlamasıyla gözaltına aldığı milletvekili Advan'ın dosyasını yakından takip ettiklerini belirtmişti.