İsrail'deki Ashalim Güneş Termik Santrali'nden Bir Görünüm - Haberler

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İsrail'deki Ashalim Güneş Termik Santrali'nden Bir Görünüm

Xinhua - Güncel
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İsrail'deki Ashalim Güneş Termik Santrali'nden Bir Görünüm

ASHALIM, 30 Mart (Xinhua) — İsrail'in Ashalim yerleşim bölgesi yakınında bulunan Negev çölündeki Ashalim Güneş Termik Santrali'nin bir görünümü, 28 Mart 2022. (Fotoğraf: Gil Cohen Magen/Xinhua)

ASHALIM, 30 Mart (Xinhua) — İsrail'in Ashalim yerleşim bölgesi yakınında bulunan Negev çölündeki Ashalim Güneş Termik Santrali'nin bir görünümü, 28 Mart 2022. (Fotoğraf: Gil Cohen Magen/Xinhua)

Xinhua / Güncel

30 Mart, İsrail, Güneş, Mart, Güncel, Haberler

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