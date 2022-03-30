İsrail'deki Ashalim Güneş Termik Santrali'nden Bir Görünüm
Xinhua - Güncel
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ASHALIM, 30 Mart (Xinhua) — İsrail'in Ashalim yerleşim bölgesi yakınında bulunan Negev çölündeki Ashalim Güneş Termik Santrali'nin bir görünümü, 28 Mart 2022. (Fotoğraf: Gil Cohen Magen/Xinhua)
ASHALIM, 30 Mart (Xinhua) — İsrail'in Ashalim yerleşim bölgesi yakınında bulunan Negev çölündeki Ashalim Güneş Termik Santrali'nin bir görünümü, 28 Mart 2022. (Fotoğraf: Gil Cohen Magen/Xinhua)
Xinhua / Güncel