İsrail'deki Arap Toplumundan 3 Günlük Açlık Grevi

İsrail'deki Arap toplumuyla ilgilenen Yüksek Takip Komitesi, Gazze ve Batı Şeria'da devam eden abluka, açlık ve saldırılara karşı 3 günlük açlık grevi yapacaklarını açıkladı.

Komite tarafından yapılan yazılı açıklamada, açlık grevinin 27 Temmuz Pazar günü başlayacağı ve 3 gün süreceği belirtildi.

Siyasi, yerel ve akademik düzeyde çok sayıda ismin katılacağı belirtilen grevin, " İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da sürdürdüğü aç bırakma ve soykırımına bir yanıt" olduğu kaydedildi.

Komite açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"İşgalci İsrail'in uyguladığı soykırım, aç bırakma ve zorla göç ettirme politikaları halkımızı akıl, mantık, vicdan ve insanlık dışı bir felaketin içine sürüklemiştir. Bu karar, halkımızın haklı davasına bağlılığımızın bir parçası olarak, grevin amaçlarını destekleyecek dayanışma etkinliklerinin düzenlenmesi çağrısıyla birlikte alınmıştır."

Açıklamada, "Karşı karşıya olduğumuz bu savaş, uluslararası düzeyde geniş kapsamlı bir komplonun parçası olarak derin bir sessizlikle karşılanmakta ve bu sessizlik suç ortaklığı anlamına gelmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Grev merkezi olarak Tel Aviv yakınlarındaki Yafa kentinde bulunan Yafa Arapları Dernek merkezi belirlenirken, halktan da grevi destekleyici çeşitli etkinlikler düzenlemesi çağrısında bulunuldu.

Uluslararası Gazze Ablukasını Kırma Komitesi de yarın için toplu açlık grevi çağrısı yaptı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, Ekim 2023'ten bu yana yardım girişinin engellenmesi nedeniyle 76'sı çocuk 86 Filistinlinin açlık ve yetersiz beslenmeden hayatını kaybettiğini duyurmuştu.