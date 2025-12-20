Haberler

İsrail'den işgal altındaki Suriye topraklarında DEAŞ bağlantılı 1 kişiyi gözaltına aldığı iddiası

İsrail, ABD'nin DEAŞ hedeflerine yönelik hava saldırılarının ardından Suriye'nin güneyinde terör örgütü ile bağlantılı olduğu iddia edilen bir kişiyi gözaltına aldığını açıkladı. Gözaltına alınan kişinin sorgulanmak üzere İsrail'e getirildiği ve bazı silahların ele geçirildiği belirtildi.

İsrail, ABD'nin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği hava saldırılarının ardından, Suriye'nin işgal altında tuttuğu güney bölgesinde örgütle bağlantılı olduğu ileri sürülen 1 kişiyi gözaltına aldığını iddia etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, şahsın çarşamba günü İsrail askerleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonla alıkonulduğu belirtilmesine rağmen, 4 gün sonra duyurulması dikkat çekti.

Açıklamada, Suriye'nin güneyinde İsrail işgali altındaki Kuneytra vilayeti kırsalında bulunan el-Rafeed beldesinde, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu ileri sürülen bir kişinin alıkonulduğu belirtildi.

İsrail ordusu istihbarat biriminin desteğiyle gözaltına alınan şahsın, sorgulanmak üzere İsrail'e getirildiği, ayrıca bazı silahların ele geçirildiği savunuldu.

ABD, Suriye'deki 70'ten fazla DEAŞ hedefinin vurulduğunu bildirmişti

Suriye'nin Palmira kentinde tek başına hareket eden bir DEAŞ üyesinin 13 Aralık'ta düzenlediği pusu sonucu 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşı hayatını kaybetmiş, 3 asker ise yaralanmıştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, gece saatlerinde yaptığı açıklamayla, 13 Aralık'taki saldırıya yanıt olarak bölgede "Şahin Gözü Operasyonu'nu (Operation Hawkeye Strike)" başlattıklarını duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da Suriye'deki 70'ten fazla DEAŞ hedefinin 100'den fazla hassas mühimmatla vurulduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
