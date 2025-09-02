İsrail'de Yedek Askerler ile Hükümet Arasında Güven Krizi

İsrail basını, Gazze kentinin işgaline hazırlık amacıyla 60 bin yedek askerin silah altına alınması kararıyla birlikte yedek askerler ile Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti arasında bir güven krizi yaşandığını yazdı.

Haaretz gazetesinin haberinde, İsrail ordusunun 60 bin yedek askerin silah altına alınması kararının bugün yürürlüğe girdiği belirtildi.

Gazze kentinin işgal edilmesi için alınan bu karar kapsamında on binlerce yedek askerin İsrail ordusuna teslim olmasının beklendiği kaydedildi.

Haberde, "Bazı yedek askerler, yüzlerce gün hizmette kaldı ve ordu savaşın ağırlığı, rehinelerin (esirlerin) hayatları için duyulan endişe ve hükümete olan güven eksikliği nedeniyle katılımın az olmasından endişe ediyor. İsrail hükümetine duyulan güven krizi nedeniyle ordu, her yedek asker için mücadele ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu yedek askerlerin çoğunun daha önce aylarca görevde bulunduğu ve Gazze'deki çatışmaların gidişatına göre son çağrıdaki görev sürelerinin 1 ay daha uzatılmasının mümkün olduğu kaydedildi.

Zorunlu hizmette bulunan İsrail askerlerinin yükünü hafifletmek için bunların büyük bir kısmının Batı Şeria ile İsrail'in kuzeyindeki bölgelere konuşlandırılacağı belirtildi.

Gazeteye konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir yedek asker, yedek askerlerin çoğunun Hamas'ın esir aldığı İsrailliler konusunda fikir ayrılıkları yaşadığını ve bazılarının da Netanyahu hükümetinin açıkladığı Hamas'ı yenme ve esirleri geri getirme gibi hedeflere güvenmediğini söyledi.

Haberde, adı verilmeyen bazı İsrailli üst düzey askeri yetkililerin, "askeri yapılanma ile hükümet arasındaki güven probleminin ordunun saflarına sızdığı" yönündeki açıklamalarına yer verildi.

Gazze'ye kara saldırıları öncesinde yedek asker olarak görev yapan komutanlardan, askerlerle görüşmeleri ve askerlerin "duygularını ifade etmelerine izin vermeleri" istendiği aktarıldı.

İsrail'in güneyindeki askeri üste konuşlandırılması planlanan bir yedek asker ise "üsleriyle konuştuğunu, düşüncelerini söylediğini ancak cevap alamadığını" anlattı.

Söz konusu asker, "İsrail ordusunun istemediği bir savaşta olduğumuz, komutanlarla konuştuğumuzda bile anlaşılıyor. Gazze'de 280 gün süren çatışmalardan sonra kimse bana masal anlatamaz. Ne yazık ki Gazze'yi biliyorum. Gazze savaşının rehinelerin iadesiyle hiçbir ilgisi yok. Bunu hepimiz biliyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu düşük katılımdan endişeli

İsrail ordusunun yedek askerlerin orduya katılımının düşük olmasından endişe ettiği aktarılan haberde, "Ordu, kesin rakamları gizlemeyi ve katılmamayı önemsiz göstermek için verileri manipüle etmeyi planlıyor, ancak sahada durumun karmaşıklığı herkes için apaçık ortada." ifadelerine yer verildi.

Gazze'de savaşan bir yedek asker de "Mevcut çağrı ve hizmet süresinin uzatılmasından önce bile bazıları katılmamayı talep etmişti ve komutanlar her askere katılma yeteneği ile isteği konusunda sorular soruyordu." dedi.

İsrail ordusunun "tamamen dağılmış durumda" olduğunu söyleyen yedek asker, ordunun birliklerini yeniden yapılandırması gerektiğini ifade etti.

İsrail, Gazze kentini işgal kararı almıştı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin kent merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.