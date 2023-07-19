İsrail'de yedek askeri doktorlar hükümetin yargı reformunu protesto etti

İsrail'de yaklaşık 300 yedek askeri doktor, aşırı sağcı hükümetin tartışmalı "yargı reformu" girişimini protesto etmek için ordudaki gönüllü hizmetlerini sonlandırdıklarını duyurdu.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre yaklaşık 300 yedek doktor, ordudaki gönüllü hizmetlerini sonlandırdı.

Times of Israel gazetesinin haberinde, doktorların kararlarını duyurmak için Ramat Gan kentindeki Tel Hashomer Askeri Üssü'nün dışında basın toplantısı düzenlediği aktarıldı.

Haaretz gazetesi ise Tel Aviv'deki Ichilov Hastanesi'nde cerrah olan doktor Or Goren'in açıklamalarına yer verdi.

Goren, "Bu yıl, otuz yıllık hizmetimi sonlandıracağım. Asla demokratik olmayan bir sistemde hizmet etmeyeceğim. Askerliğimi bu şekilde bitirmek istemedim ama hükümet beni bu korkunç kararı almaya itti." ifadelerini kullandı.

İsrail Hava Kuvvetleri harekat karargahında görevli, aralarında general, tümgeneral, albay rütbesinde isimlerin de yer aldığı 161 yedek asker hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı ordudan ayrıldıklarını duyurmuştu.

Ertelenen yargı düzenlemesi

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in, 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu", Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Başbakan Netanyahu, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini 27 Mart'ta ertelediğini açıklamış ancak 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda Meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu.

Netanyahu koalisyonu ve muhalefet arasındaki yargı düzenlemesi müzakerelerinin tıkanmasının ardından hükümet, yakın zamanda yargı düzenlemesi kapsamında yeniden düğmeye basmıştı.

Hükümet karşıtı protesto hareketi, iktidarın bu adımına karşı ülke genelinde protestolar ve sivil itaatsizlik eylemlerini artırmıştı.

İsrail'de Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi ve diğer sağ politikalarına karşı çıkan protesto hareketi, 6 aydır ülke genelinde gösterilerine devam ediyor.