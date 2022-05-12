İsrail'de yaşayan Araplar, gazeteci Ebu Akile'nin öldürülmesini protesto etti

İsrail'de yaşayan Araplar, Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesini, ülkenin çeşitli kentlerinde düzenledikleri gösterilerle protesto etti.

AA muhabirine konuşan görgü tanıklarına göre, ülkenin kuzeyindeki Hayfa kentinde yüzlerce kişi iki ayrı noktada gösteri düzenledi.

Hayfa kentinin Ben Gorion Caddesi'nde Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyan göstericiler, "Hayfa'dan onurlu Şirin'e selam olsun", "Gazeteci Ebu Akile'nin öldürülmesi suçtur" şeklinde sloganlar atarak olayı kınadı.

Arab 48 adlı internet haber sitesi de yüzlerce göstericinin ülkenin kuzeyindeki Nasıra ve Şefa Amr kentlerinde protestolar düzenlediğini aktardı.

Gösterilerin düzenlendiği bölgelerde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gözlendi.

Katar merkezli televizyon kanalı Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile, İsrail askerlerinin dün Batı Şeria'nın Cenin mülteci kampına düzenledikleri baskını takip sırasında açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.