İsrail'de yargıdan, Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim yerlerine elektrik bağlanmasına onay

İsrail Adalet Bakanlığı, Filsitin nüfusunun yoğunlukta yaşadığı işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail nezdinde de yasal statüye sahip olmayan "karakol" yerleşim yerlerinin elektrik şebekesine bağlanmasını onayladı. Bu adım, Filistin nüfusunun yoğunlukta yaşadığı bölgelerin yakınlarındaki hukuki statüye sahip olmayan "karakol" yerleşim yerlerinin İsrail nezdinde yasallaştırılması yönünde gelişme olarak değerlendirildi.

İsrail Adalet Bakanı Gideon Sa'ar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Batı Şeria'daki İsrail nezdinde de yasal statüsü bulunmayan yerleşim birimlerine atıfta bulunarak, "genç yerleşim birimleri için" önemli bir adım atıldığını belirtti.

Sa'ar, "geçmişte İsrail hükümetlerinin konuyla ilgilenmekten kaçınmasından sonra tüm sürecin makul bir süre içinde tamamlanmasını umduğunu" paylaştı.

İsrail'in Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, Filistin'in Selfit ve El Halil illeri de dahil olmak üzere Filistin nüfusunun yoğunlukta yaşadığı işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistin özel mülküne inşa edilmiş alanlar dışındaki İsrail'in işgali altındaki C bölgesinde "boş arazilere" inşa edilmiş İsrail nezdinde de yasal statüsü bulunmayan yaklaşık 30 Yahudi yerleşim karakolunu kapsayacağı belirtildi. Kararın, Başsavcı Yardımcısı Kermit Ulis'in konuyla ilgili lehte yasal görüş bildirmesi üzerine alındığı aktarıldı.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın, İsrail'in işgali altında ordunun idari ve askeri biçimde kontrol ettiği Batı Şeria bölgesinin yaklaşık yüzde 60'ını oluşturan C Bölgesi'ndeki yaklaşık 10 Filistin köyünün elektriğe bağlanmasını, yasa dışı Yahudi yerleşim karakollarına elektrik verilmesi için şart koştuğu haberlerde yer aldı. Söz konusu adım hayata geçerse 10 Filistin köyüne karşılık İsrail nezdinde de yasal statüsü bulunmayan 30 yasa dışı Yahudi yerleşim karakoluna elektrik bağlanacak.

Gazetenin haberine göre, uygulamanın hayata geçirilmesinin Gantz'ın onayına ve elektrik verilecek yerleşim karakollarının uygunluğunun belirlenmesine bağlı olduğu aktarıldı.

-"Hukukun üstünlüğünün iflası"

Öte yandan, İsrailli sivil toplum örgütü Barış Şimdi (Peace Now), yaptığı yazılı açıklamada, bakanlığın kararını eleştirerek, "karakol yerleşim yerlerine elektrik vermenin hukukun üstünlüğünün nihai bir iflası olacağı" değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, izole edilmiş yerleşim yerlerinin resmi yerleşim birimine dönüştürecek "tehlikeli" bir adımdan bahsedildiği ve bunun nihai barışın sağlanmasını zorlaştıracağı kaydedildi.

Örgüt, açıklamasında, İsrail hükümetine, "Filistinlilere ve İsrail askerlerine yönelik şiddetin kaynağı Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim yerlerini ortadan kaldırması" çağrısında bulundu.

İsrail Parlamentosu, 22 Aralık 2021'de Batı Şeria'daki yerleşim alanlarına elektrik, su, altyapı ve ulaşım gibi temel hizmetlerin sağlanmasını ve hükümetin bu alanlara yasal statü vermesini gerektiren tasarının ön okumasını onaylamıştı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı ise 24 Aralık 2021'de yaptığı açıklamada, tasarının ön okumasının onaylanmasını kınayarak, Birleşmiş Milletler'i (BM) Batı Şeria'daki yerleşim alanlarının geliştirilmesine yönelik yasa tasarısını durdurması için İsrail'e baskı yapmaya çağırmıştı.

Açıklamada, tasarının onaylanmasının iki devletli çözüm temelindeki barış fırsatını baltalayacağı vurgulanarak, söz konusu kararla yüzlerce dönüm arazinin yerleşim alanlarına yol ve altyapı yapılması için "yutulacağı" ve bu alanların büyük yerleşim yerlerine bağlanacağı kaydedilmişti.

-Filistin nüfusun yoğunlukta yaşadığı Batı Şeria'da yarım milyondan fazla yerleşimci

Yahudi yerleşimciler, Filistin topraklarının birçok bölgesinde ilk başta çadırlar, karavanlar ve prefabrik evler kurarak bu bölgeleri "karakol" yerleşim alanı olarak belirliyor. İsrail nezdinde de yasal statüye sahip olmayan bu yerleşim yerleri, İsrail ordusunun sağladığı koruma ve hükümetin desteğiyle genişleyerek Yahudi yerleşim birimlerine dönüştürülüyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 600 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, İsrail'in 1967'de ele geçirdiği işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.