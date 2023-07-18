İsrail'de Yargı Reformuna Karşı Protestolar Devam Ediyor

İsrail'de halk, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yargı reformun karşı sokaklara dökülürken, protestolarda 19 kişi gözaltına alındı.

İsrail'de hükümetin yargı reformu paketine karşı protestolar sürüyor. Başkent Tel Aviv'de binlerce kişi ellerinde İsrail bayrağı ile hükümetin yargı politikalarını eleştirmek için toplandı. Tel Aviv'de bir araya gelen binlerce kişi yolları kapattı, metro istasyonlarında büyük kalabalıklar oluştu. Protestocuların bir kısmı Tel Aviv'in merkezindeki İsrail ordusunun askeri karargahı olan Kirya'nın girişlerinden birini kapattı. Bazı protestocular da sis bombası kullanıp davul çalarak "ulusumuzu kurtarın" ve "diktatörlük ekonomimizi öldürecek" sloganları attı. Protestocular, Netanyahu'ya karşı "istenmeyen adam" pankartları taşıdı.

İsrail polisi protestolar sırasında 19 kişinin halkı kışkırtma şüphesiyle gözaltına aldığını duyurdu. İsrail Sağlık Birliği de yarın 2 saatlik bir grev düzenleyeceğini açıkladı. Protestoya katılan 48 yaşındaki Itai Bar Natan yargı reformu politikalarını eleştirerek, "Bu hükümet kesinlikle çıldırmış. Biz demokrasimiz ve inşa ettiğimiz her şey için endişeliyiz. Bu nedenle burada mücadele ediliyoruz" dedi.

Tartışmalı yargı reformu

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile ABD'nin karşı çıktığı tartışmalı yargı reformu, Yüksek Mahkeme'nin yetkilerinin sınırlandırılmasını, meclisin mahkeme kararlarını geçersiz kılmasını ve yargının hakimlerin seçimi üzerindeki etkisinin azaltılmasını içeriyor. İsrail'in yazılı bir Anayasası bulunmazken, Yüksek Mahkeme en yüksek yargı merci olarak görev yapıyor. İsrail'de devletin işleyişine, yönetimi ile insan hak ve özgürlüklerine ilişkin "temel yasalar" bulunuyor. İsrail'de 4 Temmuz'da Anayasa Komisyonu yargının hükümet üzerindeki denetimini sınırlayacak yasa tasarısını onaylamıştı. Söz konusu yasa tasarısı ile Yüksek Mahkemenin hükümet ve meclisin kararlarını yasalar nezdinde tutarsız bulduğu takdirde bozma yetkisine sınır getiriyor. - TEL AVİV