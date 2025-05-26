İsrail'de Yargı Reformu ve Rejim Değişikliği Uyarısı

İsrail'de Yargı Reformu ve Rejim Değişikliği Uyarısı
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Başsavcı Gali Baharav Miara, Netanyahu hükümetinin Gazze'ye saldırılar bahanesiyle rejim değişikliğine hız verdiğini belirtti. Yargının bağımsızlığının tehlike altında olduğunu vurgulayarak, hükümetin tartışmalı yargı reformunun demokrasiyi zayıflattığını ifade etti.

İsrail'de yargı mensupları, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı hükümetin Gazze'ye saldırıları bahane ederek ülkede hızlı bir rejim değişikliği gerçekleştirdiği uyarısında bulundu.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Barolar Birliği Konferansı'nda konuşan Başsavcı Gali Baharav Miara, Netanyahu hükümetinin Gazze'ye saldırıların ardına sığınarak rejim değişikliğine büyük ölçüde hız verdiğini söyledi.

Miara, " İsrail'de rejim değişikliği büyük ölçüde hız kazandı. Yasaları ihlal ve kanunlara meydan okuma somut hale geldi. İsrail rejimi, gözlerimizin önünde endişe verici bir hızla değişiyor. Değişikliğin odak noktası özellikle yargıda demokratik kurumların zayıflaması." dedi.

İsrail demokrasisi için en önemli kırılma noktasının, "yargıç atamaları üzerinde yüksek yargı mensuplarının etkisini azaltarak bu yetkiyi hükümetin kontrolüne veren yasa" olduğunu vurgulayan Miara, hükümetin geçirdiği bu yasayla "yargının bağımsızlığına ciddi ölçüde zarar verdiğini" belirtti.

Miara, "hızla bir rejim değişikliği yaşandığı" ifadesinin bir uyarıdan ziyade gerçekliğin resmi olduğuna dikkati çekti.

İsrail Yüksek Mahkemesi Başyargıcı Isaac Amit ise konuşmasında, yargı bağımsızlığının tehlike altında olduğunu ve hükümetin tartışmalı yargı reformunun İsrail'in demokrasisini güçlendirecek prensiplerden yoksun olduğunu kaydetti.

Hükümetin yargı teşkilatının "bağımsızlığını baltalamak, özgürlüğünü zayıflatmak" için girişimlerde bulunduğunu dile getiren Amit, "bu girişimlerin başarısız olacağını" savundu.

Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı reformu

İsrail'de, Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki sürpriz saldırısına kadar Netanyahu'nun iktidara geldiği 2023 boyunca bir numaralı gündem, hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesiydi.

Netanyahu hükümetinin, bir dizi yasayla Başsavcı ve Yüksek Mahkeme'nin yürütme üzerindeki yetkilerinin kısıtlanacağı, iktidarın yargıç atamalarında söz sahibi olmasının sağlanacağı tartışmalı "yargı paketi", yıl boyunca sokak hareketleri, sivil itaatsizlik eylemleri, grevler, orduda bölünmeler, iş dünyasından itirazlar gibi büyük tepkilere neden olmuştu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye saldırılarının başlamasının ardından tartışmalı yargı düzenlemesi ertelenmişti.

İsrail Yüksek Mahkemesi, hükümetin, mahkemenin yetkilerini kısıtladığı ve Mecliste kabul ettiği bazı yasaları Ocak 2024'te "İsrail'in anayasası niteliğindeki temel kanunlara aykırı olduğu" gerekçesiyle bozmuştu.

Netanyahu hükümeti, birkaç ay önce tartışmalı yargı düzenlemesi için yeniden düğmeye basmıştı.???????

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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