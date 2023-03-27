İsrail'de yargı düzenlemesine destek verenler, Batı Kudüs'te gösteri yaptı

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin, Meclisten geçirmeye çalıştığı ancak yoğun tepkiler üzerine ertelediği, tartışmalı yargı düzenlemesini destekleyenler gösteri yaptı.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin, Meclisten geçirmeye çalıştığı ancak yoğun tepkiler üzerine ertelediği, tartışmalı yargı düzenlemesini destekleyenler gösteri yaptı.

Netanyahu'nun erteleme açıklaması öncesinde, Batı Kudüs'teki Yüksek Mahkeme önünde toplanan göstericiler, ellerinde İsrail bayraklarıyla düzenlemeyle ilgili sürecin devam etmesi talebinde bulundu.

İsrail Kanal 12 Televizyonuna göre, koalisyon ortağı aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de "Geleceğin Başbakanı" sloganları eşliğinde gösteriye katıldı.

Gösteriye katılan bir diğer isim de Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisinden İletişim Bakanı Shlomo Karai oldu.

Göstericiler, "Halk, yargı reformu istiyor", "İnanan korkmaz", "Seçimlerimizi çalıyorlar" gibi sloganlar attı.

Bazı göstericiler ise polislerden üniformalarını çıkarıp gösteriye katılmalarını istedi.

Netanyahu hükümetinin tartışmalı "yargı reformu"

Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören bir "yargı reformu" planladıklarını duyurmuştu.

Netanyahu, bugün ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamıştı.