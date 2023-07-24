İsrail'de Yargı Düzenlemesi Protestoları Devam Ediyor

İsrail Meclisinin, Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak tartışmalı yasa tasarısını onaylamasının ardından ülke genelinde protestolar devam ediyor. Yüzlerce gösterici, İsrail bayraklarıyla ana arterleri trafiğe kapattı. İsrail polisi müdahalede bulundu ve göstericilerin Meclis binasına yürüyüşünü engelledi. Tel Aviv'in merkezinde de yüzlerce kişi toplandı. Yargı düzenlemesi karşıtı protesto hareketi, İsraillilere ülke genelinde sokaklara inme çağrısı yaptı. Polis en az 20 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail Meclisinin, Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak tartışmalı yasa tasarısını onaylamasının ardından ülke genelinde protestolar devam ediyor.

Yasa tasarısının onaylanmasının ardından yüzlerce gösterici, İsrail bayraklarıyla Batı Kudüs'teki ana arterlerden Menachem Begin otoyolunu trafiğe kapattı.

İsrail polisi, göstericilere TOMA ile müdahale etti.

Polis, göstericilerin Meclis binasına yürüyüşünü engellemek için barikat kurdu.

Yargı düzenlemesi karşıtı protestoların odak noktası haline gelen Tel Aviv'in merkezindeki Kaplan Caddesi'nde de ellerinde İsrail bayraklarıyla yüzlerce kişi toplandı. Polis, göstericilerin geçişini engellemek için Kaplan Caddesi'nden kentin ana arteri Ayalon otoyoluna çıkan yolu kapattı.

Öte yandan yargı düzenlemesi karşıtı protesto hareketi, İsraillilere ülke genelinde sokaklara inme çağrısı yaptı.

İsrail polisi sabah saatlerinden itibaren en az 20 kişiyi gözaltına aldı.

Tartışmalı yargı düzenlemesi

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in, 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu" Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Başbakan Netanyahu, 27 Mart'ta, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamış ancak 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda Meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu.

Hükümet, muhalefetle müzakerelerin tıkanmasının ardından yakın zamanda yargı düzenlemesi için yeniden düğmeye basmıştı.

Tartışmalı yargı düzenlemesi kapsamında Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısı bugün Mecliste kabul edilmişti.