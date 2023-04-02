İsrail'de yargı düzenlemeleriyle ilgili çalışmalar Bağımsızlık Günü'nden sonra yeniden başlayacak

İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, hükümetin, tartışmalı yargı düzenlemeleriyle ilgili çalışmalarına 25 Nisan Bağımsızlık Günü'nden hemen sonra yeniden başlayacağını duyurdu.

İsrail merkezli Maariv gazetesinin haberine göre Regev, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, muhalefetle müzakerelere fırsat vermek için yargı düzenlemelerini "bir süreliğine" ertelediğini belirtti.

Regev, müzakerelerin sonuç vermemesi durumunda, yargıyla ilgili düzenlemelerin Bağımsızlık Günü'nün hemen ardından yeniden oylanmak üzere Meclise getirileceğini kaydetti.

Öte yandan, İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, muhalefet partilerini, yargı düzenlemeleriyle ilgili hükümetle yürütülen müzakereleri durdurmaya çağırdı.

Liberman, "Herkes biliyor ki Netanyahu müzakere sonrası her zaman olduğu gibi bir anlaşmaya varılamamasından muhalefeti sorumlu tutacak. Onun (Netanyahu) yargı düzenlemesini Meclisten geçirme konusunda net bir planı var. Bunun gerçekleşmesine izin vermeyin." ifadelerini kullandı.

Ertelenen yargı düzenlemesi

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu", Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırması ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Başbakan Netanyahu, ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini 27 Mart'ta ertelediğini açıklamıştı.

Muhalefet partileri, yargı düzenlemesini "demokrasinin sonu ve diktatörlüğün başlangıcı" olarak nitelendiriyor.