İsrail'de Yabancı Televizyon Kanallarına Baskı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in talimatı sonrası, polis TRT Arapça da dahil olmak üzere çeşitli yabancı televizyon ekiplerine baskın düzenledi ve ekipmanlarına el koydu. Bakan, güvenlik gerekçesiyle bu kanalların yayınlarını engellemeyi amaçladığını açıkladı.

İsrail'de Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir'in İsrail polisi ve istihbaratına yabancı televizyonların canlı yayınlarını engellemesi talimatının ardından polis Hayfa'da TRT Arapça'nın da aralarında yer aldığı televizyon ekiplerinin kaldığı noktalara baskın düzenledi, ekipmanlarına el koydu.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, Bakan Ben-Gvir'in "sıfır tolerans" direktifleri doğrultusunda ihbar üzerine polisin bir hotelde "Hayfa'da limana doğru kameralarını doğrultan kişilerin odasına baskın düzenlediği" belirtildi.

Açıklamada, ekipmanlarına el konulan gazetecilerin ifade vermeye çağrıldığı kaydedildi.

Öte yandan, TRT Arapça televizyonu ve Dubai merkezli el-Gad kanalı, Hayfa'da ekiplerinin kaldığı noktaların İsrail polisi tarafından basıldığını duyurdu.

Ben-Gvir'den "devlet güvenliğini tehlikeye sokan televizyon kanallarına baskı" çağrısı

İsrail'de Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, gün içinde yaptığı açıklamada, İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'e (Şabak) "devlet güvenliğini tehlikeye sokan yabancı televizyon yayınlarına karşı harekete geçme çağrısı" yapmıştı.

İsrail ordusunun İran'dan gelen saldırılar boyunca "İran'ın saldırılarını isabetli hale getirmesini engellemek için" sansür kuralları yayınladığını aktaran Ben-Gvir, bazı televizyon kanallarının isabet eden noktaları canlı olarak yayınladığını, bu nedenle "suç işlediklerini" savunmuştu.

Ben-Gvir, polise yabancı televizyon kanallarına karşı harekete geçme talimatı verdiğini açıklamıştı.

İran'dan 15 Haziran sabaha karşı düzenlenen saldırıda Hayfa'daki petrol rafinerisi tesisine füze isabet etmiş, Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun bu anları canlı yayınlaması İsrail basınında tepkiyle karşılanmıştı.

İsrail'in kuzeyinde yer alan Hayfa kentindeki petrol rafinerisi, İran'ın misilleme füze saldırısında hasar görmesi nedeniyle faaliyetlerini durdurmuştu.

Kaynak: AA / Enes Canlı - Güncel
Gökay Kalaycıoğlu: Ölüm döşeğinde olan bir kadının çığlığı üzerinden prim yapmak vicdansızlık

"Ölüm döşeğindeki kadının üzerinden prim yapıyorlar"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
LGS sınavında isyan ettiren sorular: Bunu kim hazırladı?

LGS sınavında isyan ettiren sorular: Bunu kim hazırladı?
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım

Ünlü teknik adamdan iddialı sözler: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım
İsrail'in İran'daki bir numaralı hedefi! Yok edebilmenin tek yolu var

İsrail'in İran'daki bir numaralı hedefi! Yok edebilmenin tek yolu var
MOSSAD iddiası infial yarattı, İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama geldi

MOSSAD iddiası infial yarattı, İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi
Yaşlı adamı ellerine geçirdikleri sopalarla acımasızca dövdüler

Görüntü Türkiye'den! Her saniyesi korkunç
İran'dan İsrail'e 370 füze! Demir Kubbe'yi bu yöntemle delmişler

İran'dan İsrail'e 370 füze! Demir Kubbe'yi bakın nasıl delmişler
Serdal Adalı'dan paylaşım: 200 milyon euroluk müjde

Beşiktaş'a 200 milyon euroluk müjde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.