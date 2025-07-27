İsrail'de Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Gazze'ye Yardımları Durdurma Çağrısı Yaptı

İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kıtlık içindeki Gazze Şeridi'ne "yeterli yardım gönderildiği" yönündeki açıklamasına tepki göstererek, insani yardımların tamamen durmasını istedi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan habere göre, Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "insani yardımların girişine izin vermeye devam edildiği" yönündeki açıklamalarını eleştirdi.

Gazze'ye yardımların girişine karşı çıkan Ben-Gvir, "Gazze'de halen rehinelerimiz varken, başbakanımız oraya insani yardım taşıyor. Bu ahlaki bir çöküştür." ifadelerini kullandı.

Ben-Gvir, Gazze'ye insani yardımlar yerine saldırıların artırılmasını isteyerek, "Bu aşamada Gazze için yapılması gereken tek bir şey var, bombardıman, topçu ateşi, işgal, göçün teşvik edilmesi ve savaşta zafer kazanmak." açıklamasında bulundu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'in güneyindeki Ramon Hava Üssü'ne ziyaretinde açıklamalarda bulunarak, BM'nin İsrail hakkında "yalanlar uydurduğunu" ileri sürmüştü.

Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini engelleyerek sivillerin açlıktan ölmesine yol açmasına karşılık Netanyahu, bölgeye "asgari miktarda" yardımın girmesine izin verdiklerini öne sürmüştü.

Netanyahu, "Hangi yolu seçersek seçelim, asgari düzeyde insani yardım malzemesinin girişine izin vermeye devam etmek zorunda kalacağız ve şimdiye kadar da bunu yaptık." ifadelerini kullanmıştı.