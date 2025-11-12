İsrail'de Ultra-Ortodoks Yahudiler Zorunlu Askerliği Protesto Etti

İsrail'de onlarca Ultra-Ortodoks Yahudi (Haredi), zorunlu askerliği protesto etmek için Kudüs'te gösteri düzenledi.

Times of Israel internet sitesinin haberine göre, onlarca Ultra-Ortodoks Yahudi, Kudüs'te askerlik şubesi önündeki yolu trafiğe kapattı ve bir çöp konteynerini ateşe verdi.

Harediler, "orduda asker olmaktansa ölümü tercih ederiz" şeklinde sloganlar attı.

İsrail nüfusunun yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturan Harediler, hayatlarını Tevrat eğitimine adadıklarını ve laik topluma entegrasyonun dini kimliklerini tehdit ettiğini savunarak askerlik yapmayı reddediyor.

Haredilerin askere alınması tartışması

İsrail yasalarına göre 18 yaşını geçen herkesin zorunlu askerlik hizmetini yapması gerekirken Haredilerin askerlikten muaf tutulması yıllardır ülkede tartışılıyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran 2024'te Haredi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiğine karar vermişti.

Hükümetin askere alınmaya uygun yaklaşık 80 bin Haredi erkekten yaklaşık 24 binine askerlik celbi gönderdiği, temmuz itibarıyla 2025-2026 askerlik yılı için "havuz" olarak tanımlanan grubun geri kalanına emir göndereceği kaydedilmişti.

Haredilerin askerlikten muaf tutulmasını sağlayacak bir yasanın çıkarılmaması nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Haredi koalisyon ortakları hükümetten istifa ettiğini açıklamış, Meclis oturumlarını boykot etmeye başlamıştı.