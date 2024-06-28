İsrail'de ultra-Ortodoks Yahudi erkeklerin askerlik muafiyeti kaldırıldı

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ÇEKİM TARİHİ: 27 Haziran 2024

İsrail'in Bnei Brak kentinde protesto düzenleyen ultra-Ortodoks Yahudi erkeklerin çeşitli görüntüleri

İsrail Yüksek Mahkemesi Salı günü hükümetin ultra-Ortodoks Yahudi erkekleri de askere alması gerektiğine hükmetti. Bu karar, Gazze'deki savaşın devam ettiği bir dönemde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun koalisyon hükümetini istikrarsızlaştırma riski taşıyor.

Yargıçlar, oybirliğiyle aldıkları kararda, ultra-Ortodoks Yahudi ilahiyat öğrencilerine uzun süredir tanınan askerlik muafiyetinin "yasal bir dayanağı olmadığı" ve ülkenin zorunlu hizmet yasalarının ultra-Ortodoks erkekler için de uygulanması gerektiği sonucuna vardı.

Mahkeme, İsrail'in Gazze'de neredeyse dokuz aydır süren savaşına atıfta bulunarak, "zorlu bir savaşın zirvesinde, eşitsizlik yükünün her zamankinden daha ağır olduğunu" belirtti.

İsrailli Yahudi erkek ve kadınların çoğu zorunlu askerlik yasası kapsamında hizmet ederken, ultra-Ortodoks öğrenciler yıllardır bu hizmetten büyük ölçüde muaf tutuluyor. Uzun süredir devam eden muafiyetler, özellikle 7 Ekim'den bu yana 660'tan fazla askerin hayatını kaybetmesiyle ülkede giderek artan öfke ve tartışmalara neden oluyor.

Netanyahu'nun aşırı sağcı koalisyonunun kilit ortakları olan ultra-Ortodoks partiler, mevcut uygulamada yapılacak herhangi bir değişikliğe şiddetle karşı çıkıyorlar. Söz konusu partiler, muafiyetlerin kaldırılması halinde koalisyondan ayrılma tehdidinde bulunarak hükümetin dağılmasına ve yeni seçim sürecine girilmesine yol açabilecekleri uyarısında bulunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kudüs'ten bildiriyor. (XHTV)