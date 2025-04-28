İsrail'de Ultra-Ortodoks Gençlerden Askerlik Protestosu

İsrail polisi, Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudi gençlerin askere alımını protesto etmek için gösteri düzenleyen gruba müdahale etti.

Yerel basında çıkan habere göre, bir grup Ultra-Ortodoks Yahudi, askere alımları protesto etmek için Tel Aviv yakınlarındaki Tel-Hashomer askeri üssü önünde gösteri düzenledi.

Ultra-Ortodoks Yahudi gençlerin askere alımlarını protesto eden grup, Tel-Hashomer üssüne giden yolu trafiğe kapatmaya çalıştı.

Polis, gruba müdahale ederek yolu trafiğe açarken bu kez de grup askere alım ofisine girmeye çalıştı.

Birbirlerine kenetlenip gösterilerini sürdüren Ultra-Ortodoks gruba polis müdahale ederek 1 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan göstericiler, askere gitmeyi kabul eden ve alım ofisine gelen Ultra-Ortodoks Yahudileri "hain" diyerek protesto etti.

Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüren ve Suriye'de tampon bölgeyi işgal eden İsrail ordusunun asker sıkıntısı giderek büyüyor.

İsrail ordusu, bu açığı gidermek için daha önce askere gitmemelerine göz yumulan Ultra-Ortodoks Yahudileri silah altına almaya çalışıyor.

Yerel basındaki bilgilere göre, Gazze saldırılarının başlamasından bu yana 18 binden fazla Ultra-Ortodoks Yahudi gence askerlik celbi gönderildi.

Celp gönderilen ve bazı gerekçelerle askere gitmeye karşı çıkan Ultra-Ortodoks Yahudilerden sadece 232'si orduya katıldı.

Nüfusun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturan Ultra-Ortodoks Yahudiler, zorunlu askerliğe karşı çıkıyor ve hayatlarını Tevrat çalışmalarına adadıklarını belirtiyor.

İsrail yasalarına göre 18 yaşını geçen herkesin zorunlu askerlik hizmetini yapması gerekirken, Ultra-Ortodoks Yahudilerin askerlikten muaf tutulması yıllardır ülkede tartışılıyor.