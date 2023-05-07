İsrail'de Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi sona erdi

TEL İsrail'de, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı.

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'nde 3 Mayıs'ta başlayıp 4 gün süren oy verme işleminin yerel saatle 21.00'da sona ermesiyle sandıklar kapandı.

Kullanılan ve kullanılmayan oy pusulaları ve zarflar, sandık kurulu üyeleri ve müşahitleri nezaretinde oy torbalarına konularak mühürlendi. Torbalar, yarın diplomatik kurye ile Türkiye'ye götürülecek.

İsrail'deki oy verme işlemi hakkında AA muhabirine konuşan Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar, 14 Mayıs seçimleri için Tel Aviv Büyükelçiliği'nde yurt dışı seçmen kütüğünde kayıtlı vatandaşların 3-7 Mayıs arası oy kullanmalarına imkan veren sandıkların bugün saat 21.00'da kapandığını söyledi.

Torunlar, "İlk üç gün ikişer, son iki gün ise açılan üçer sandıkta vatandaşlarımız huzur ve güven içinde oylarını kullandı. Tüm vatandaşlarımıza Türk demokrasisine olan ilgi ve katkıları, ev sahibi ülke İsrail makamlarına da bize bu imkanı sağladıkları için teşekkür eder, sonuçların milletimiz için hayırlı olmasını dilerim." diye konuştu.