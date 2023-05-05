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İsrail'de, Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy verme işlemi sürüyor

İsrail'de, Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy verme işlemi sürüyor

Güncel Haberler

TEL İsrail'in başkenti Tel Aviv'de, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi devam ediyor.

TEL İsrail'in başkenti Tel Aviv'de, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi devam ediyor.

Türk seçmenler, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinde kurulan iki sandıkta oylarını kullanıyor.

3 Mayıs'ta başlayan ve yerel saatle 09.00 ile 21.00 arasında yapılan oy verme işlemi, 7 Mayıs akşamına kadar sürecek.

Tel Aviv Seçim Sonuçları
Kaynak: AA / Mücahit Aydemir - Güncel

Tel Aviv 14 Mayıs Türkiye İsrail Güncel Haberler

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