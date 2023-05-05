İsrail'de, Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy verme işlemi sürüyor

TEL İsrail'in başkenti Tel Aviv'de, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi devam ediyor.

TEL İsrail'in başkenti Tel Aviv'de, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi devam ediyor.

Türk seçmenler, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinde kurulan iki sandıkta oylarını kullanıyor.

3 Mayıs'ta başlayan ve yerel saatle 09.00 ile 21.00 arasında yapılan oy verme işlemi, 7 Mayıs akşamına kadar sürecek.