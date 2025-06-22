İsrail'de Trump'a Teşekkür: ABD'nin İran'a Saldırıları

İsrail'de Trump'a Teşekkür: ABD'nin İran'a Saldırıları
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İsrail'de, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılara katılmasını destekleyen bir elektronik pano, Başkan Trump'a 'Teşekkürler Bay Başkan' mesajı yayımladı. Saldırılar, İsrail kamuoyunda büyük memnuniyetle karşılandı.

İsrail'de, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılar düzenlemesinin ardından büyük bir elektronik panoya ABD Başkanı Donald Trump'a hitaben "Teşekkürler Bay Başkan" ifadesi yansıtıldı.

ABD'nin İran'a yönelik saldırılara katılmasını sağlamak amacıyla İsrail'de yürütülen kamuoyu kampanyası kapsamında, Trump'a hitaben "Bay Başkan, işi bitir" ifadesinin yansıtıldığı panoda, şimdi de "Teşekkürler Bay Başkan" ifadesine yer verildi.

İsrail'de, ABD'nin İran'a saldırılara doğrudan katılıp katılmayacağı tartışmaları, ABD'nin bu gece İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarıyla son buldu.

Daha önce ABD'nin saldırılara katılması için çağrıda bulunan İsrailliler, ABD Başkanı Trump'ı İran'a saldırı düzenlediği için tebrik etti.

ABD'nin İran'a yönelik saldırılara doğrudan katılıp katılmayacağı, geçen hafta İsrail kamuoyunda çokça tartışılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, bu sabaha karşı İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.

Bu adım İsrail tarafından memnuniyetle karşılanırken saldırılara karşı dünyadan tepkiler gelmişti.

Kaynak: AA / Enes Canlı - Güncel
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