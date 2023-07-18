İsrail'de tartışmalı yargı reformuna tepki: 161 yedek asker görevi bıraktı

İsrail Hava Kuvvetleri'nde kilit görevlerde bulunan 161 yedek asker, tartışmalı yargı reformuna tepki olarak görevlerini bıraktı. Yedek askerler, reformun ülkeyi demokrasiden diktatörlüğe dönüştüreceğini belirterek, protestolarına devam ediyor. Başkent Tel Aviv ve diğer birçok kentte binlerce kişi sokağa indi.

İsrail'de tartışmalı yargı reformuna tepki olarak İsrail Hava Kuvvetleri'nde kilit görevlerde bulunan 161 yedek asker görevi bırakırken, on binlerce kişi ise başta başkent Tel Aviv olmak üzere birçok kentte sokağa indi.

İsrail'de tartışmalı yargı reformuna yönelik protestolar devam ederken, İsrail Hava Kuvvetleri'nde kilit görevlerde bulunan 161 yedek asker görevi bıraktı. Yedek askerler yayınladıkları mektupta, görevlerini tartışmalı yargı reformundaki önemli bir yasa tasarısının ilk okumasının meclisten geçmesi nedeniyle bıraktıklarını açıkladı. Mektupta, "Bu tasarıların nihai onayı resmi ve kısa bir süreçtir, ancak ülkenin özünü ve çehresini önemli ölçüde değiştirecek ve onu bir demokrasiden diktatörlüğe dönüştürecek" ifadeleri kullanılarak, "Bu nedenle, üzülerek, gönüllü çalışmamızın derhal sonlandırıldığını duyuruyoruz" denildi.

Yedek askerler arasında, hava kuvvetleri harekat karargahında personel olarak görev yapan iki tuğgeneral ve çok sayıda albay, yarbay, binbaşı, yüzbaşı, insansız hava aracı operatörü, istihbarat görevlileri yer alıyor.

Protestocular Netanyahu'nun konutuna yürüdü

Yargı reformu karşıtı yaklaşık bin kişi, Kudüs'te bulunan Başbakan Benjamin Netanyahu'nun konutuna yürüdü. Protestocular ellerinde İsrail bayrakları taşıyarak, sık sık demokrasi yanlısı sloganlar attı. Polis, bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Ayalon Otoyolu bir kez daha kapatıldı

Başkent Tel Aviv'de ise sokağa çıkan protestocular, Ayalon Otoyolunu trafiğe kapatarak, ateş yaktı. Polis göstericiler göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. Polis müdahalesinde çok sayıda göstericinin yaralandığı ifade edildi. - TEL AVİV