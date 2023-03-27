İsrail'de tartışmalı yargı reformuna karşı düzenlenen gösterilerin odak noktası Meclis oldu

İsrail'de Binyamin Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi önünde düzenlenen gösteriye 100 bin kişinin katıldığı bildirildi.

İsrail'de Netanyahu hükümetinin yargının yetkilerini kısıtlayan tartışmalı yargı reformuna karşı düzenlenen protestolar 13. haftasına hızlı bir şekilde başladı.

Netanyahu'nun yargı düzenlemesinin durdurulması çağrısı yapan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı dün akşam görevden almasıyla gece geç saatlere kadar devam eden protestoların ardından, İsrail genelinde bugün de farklı meslek grupları greve gitti.

Ülkenin birçok farklı noktasında sivil itaatsizlik eylemleri ve protestolar düzenlendi.

Gösterilerin odak noktası ise Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi oldu. Binlerce protestocu, Meclis önünde gerçekleştirilen kitlesel gösteriye katılmak için ülkenin dört bir yanından tren ve otobüslerle Batı Kudüs'e akın etti.

İsrail medyasındaki haberlere göre, Meclis çevresinde yaklaşık 100 bin kişi toplandı. İsrail polisi, Meclise açılan yollarda geniş güvenlik önlemleri aldı.

İsrail bayrakları, Netanyahu hükümetini eleştiren pankart, döviz, afiş taşıyan göstericilere, bando takımları eşlik etti. Göstericiler, burada "Demokrasi" ve "Utanın" şeklinde sloganlar attı.

Yaklaşık 1000 kişilik grup, Batı Kudüs'e giriş-çıkışı sağlayan merkezdeki yolu kapattı. İsrail polisi göstericileri alandan uzaklaştırırken taraflar arasında zaman zaman arbede çıktı. Polis, kısa süre sonra yolu tekrar trafiğe açtı.

İsrail polisi, Meclis çevresinde Filistin bayrağı taşıyan bir gruba da müdahale etti; en az 3 kişiyi gözaltına aldı.

Batı Kudüs'ün yanı sıra Tel Aviv, Hayfa ve Birussebi kentleri başta olmak üzere ülkenin çeşitli noktalarında protestolar düzenlendi. Tel Aviv'in merkezi Ayalon oto yoluna giden göstericiler, bir süre yolu trafiğe kapattı.

İsrail'in en büyük işçi sendikası Hastadrut, Netanyahu'nun düzenlemeyi durdurduğunu açıklamaması halinde en kısa sürede genel greve gidileceğini bildirmişti. Ülkenin en büyük uluslararası havalimanı Ben Gurion'da başlatılan grev nedeniyle seferler durmuştu.

Ülkedeki sağlık sektörü de hükümetin yargı düzenlemesini durdurmaması halinde iş bırakma eylemi yapacaklarını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bir basın açıklaması yaparak tartışmalı yargı düzenlemesinin askıya alındığını duyuracağı belirtilmiş, ancak İsrail medyası koalisyon ortaklarından gelen tepkiler üzerine Netanyahu'nun bu açıklamayı ertelediğini kaydetmişti.

Koalisyon yanlısı sağcı gruplardan "karşıt gösteriler" bekleniyor

Yargı düzenlemesinin protesto edildiği gösterilere karşılık, sağcı hükümetin destekçilerinden de "karşıt gösteri" çağrıları geldi.

Koalisyon ortağı aşırı sağcı Dini Siyonizm partisinden önde gelen 17 haham, yargı düzenlemesini desteklemek için yandaşlarını protesto düzenlemeye çağırdı.

Dini Siyonizm partisi lideri ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de "yargı reformunun hiçbir şekilde durdurulamayacağını" ifade ederek taraftarlarından, bu akşam Meclis önünde hükümeti desteklemek için gösteriler düzenlemelerini istedi.

Koalisyon yanlılarına "seferberlik" çağrısı yapan Smotrich, "Ben orada olacağım, siz de gelin. Oylarımızı ve ülkemizi çaldıramayız." ifadelerini kullandı.

Şiddet eylemleriyle bilinen "La-Familia" adlı aşırı sağcı örgüt dahil hükümet yanlısı ile karşıtlarının eş zamanlı Batı Kudüs ve Tel Aviv'de aynı noktalarda, ilk kez kitlesel gösteriler düzenleme kararı alması güvenlik endişelerini de artırdı.

İsrail polisi, hükümeti destekleyen aşırı sağcı protestocuların, yargı düzenlemesine karşı çıkan göstericilere şiddet eylemlerinde bulunma ihtimaline yönelik uyarıda bulundu.

Netanyahu hükümetinin tartışmalı "yargı reformu"

Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören bir "yargı reformu" planladıklarını duyurmuştu.

Ülke genelinde 13 haftadır on binlerce İsrailli hükümetin yargı düzenlemesine karşı kitlesel protestolar gerçekleştiriyor.