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İsrail'de Sokak Sanatı Festivali Düzenlendi

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İsrail'de Sokak Sanatı Festivali Düzenlendi

MODIIN, 12 Ekim (Xinhua) -- İsrail'in orta kesiminde yer alan Modiin kentinde düzenlenen bir sokak sanatı festivalinde sokak sanatçılarıyla etkileşime giren insanlar, 11 Ekim 2022. (Fotoğraf: Gil Cohen Magen/Xinhua)

MODIIN, 12 Ekim (Xinhua) -- İsrail'in orta kesiminde yer alan Modiin kentinde düzenlenen bir sokak sanatı festivalinde sokak sanatçılarıyla etkileşime giren insanlar, 11 Ekim 2022. (Fotoğraf: Gil Cohen Magen/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

İsrail Güncel Haberler

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