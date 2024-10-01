İsrail'de Silahlı Saldırı: 8 Ölü, 7 Yaralı
İsrail'in Yafa kentinde gerçekleşen silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Polis, saldırganları etkisiz hale getirdi.
- İsrail'deki silahlı saldırıda 8 kişi öldü
İki saldırgan etkisiz hale getirildi
TEL AVİV - İsrail'in Yafa kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Polis, iki saldırganı etkisiz hale getirdi.
İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Yafa kentindeki Kudüs Caddesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı açıklandı. Polis, iki saldırganı etkisiz hale getirdi.