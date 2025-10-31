Haberler

İsrail'de Silahlandırma Politikası Devam Ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistin topraklarını gasbeden yerleşimciler için yeni silah ruhsatları dağıtmaya devam ettiklerini duyurdu. 8 Ekim sonrası uygulanan silahlandırma politikası sırasında yaklaşık 330 bin ruhsat verildiği belirtiliyor.

İsrailliler ile Filistin topraklarını gasbeden yerleşimcileri 8 Ekim sonrası silahlandırmaya başlayan ve son iki yılda 330 bin silah ruhsatı dağıtan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, iki İsrail yerleşimi için daha silahlanmanın önünü açtığını duyurdu.

Ben-Gvir'in ofisinden yapılan açıklamada, özel ateşli silah ruhsatı alma izni verilen yerler listesine Modiin ve Be'er Tuvia yerleşimlerinin de eklendiği belirtildi.

Ülkenin orta kesimindeki Be'er Tuvia ve Modiin yerleşimlerinin de dahil edildiği silahlandırma politikasından övgüyle söz eden Ben-Gvir, "Yürüttüğümüz bu reform birçok hayat kurtardı, sahada etkinliğini kanıtladı." dedi.

Ben-Gvir, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 8 Ekim 2023'ten sonra aynı yılın sonlarına doğru Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbedenler dahil İsraillileri silahlandırma politikasını uygulamaya koydu.

Ulusal Güvenlik Bakanlığı, İsraillilere ve Filistin topraklarını gasbeden yerleşimcilere 8 Ekim 2023'ten bu yana yaklaşık 330 bin yeni ateşli silah taşıma ruhsatı verdi.

Ben-Gvir'in silahlandırdığı, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler işgal altındaki Batı Şeria'da hemen her gün çoğu ateşli silahlarla olmak üzere Filistinlileri ve mülklerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Öte yandan İsrailli kadın hakları örgütleri ise vatandaşların silahlandırılmasının aile içi şiddet mağdurlarına ciddi risk oluşturduğunu vurguluyor.

İsrail polisi, kasımda aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ofisinin 5 eski personeli hakkında yasa dışı silah ruhsatı dağıttıkları iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesi ise geçen yıl kasım ayında silah ruhsatlarının "yetkisiz biçimde" dağıtıldığı görüşünde olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
Kartalkaya davasında kararın ardından gergin anlar! Bağırarak salondan çıktı

Kararın ardından gergin anlar! Bağırarak duruşma salonundan çıktı
UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday

UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday
Sudan'ın TikToker kasabı, insanları infaz ettiği anları paylaştı

Sudan'ın TikToker kasabı, insanları infaz ettiği anları paylaştı
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
Fatih Karagümrük'te Marcel Licka ile yollar ayrıldı

Süper Lig'de bir teknik adamla daha yollar ayrıldı
Kız çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı

Kız çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı
Ağlayarak zor günler geçirdiğini duyuran Nagihan Karadere'den yeni açıklama

Ağlayarak zor günler geçirdiğini söylemişti! Yeni haber geldi
Billie Eilish'ten rekor bağış! Milyarderlere sert mesaj verdi

Kimse beklemiyordu! Ünlü isimden geceye damga vuran rekor bağış
Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu

Milyonların beklediği dev maç öncesi Bordo-mavililere müjde
''2025 yılının en iyi futbolcusu'' adayları açıklandı! Listede bir de Türk var

Milli yıldızımız ''2025 yılının en iyi futbolcusu'' adayları arasında
Siirt'te aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı: 2 ölü, 3 yaralı

Aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı
Vakit geldi çattı! Bugün nüfus müdürlüğüne gitmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek

Bugün bu kuyruğa girmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.