İsrail'de Silahlandırma Politikası Devam Ediyor

İsrailliler ile Filistin topraklarını gasbeden yerleşimcileri 8 Ekim sonrası silahlandırmaya başlayan ve son iki yılda 330 bin silah ruhsatı dağıtan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, iki İsrail yerleşimi için daha silahlanmanın önünü açtığını duyurdu.

Ben-Gvir'in ofisinden yapılan açıklamada, özel ateşli silah ruhsatı alma izni verilen yerler listesine Modiin ve Be'er Tuvia yerleşimlerinin de eklendiği belirtildi.

Ülkenin orta kesimindeki Be'er Tuvia ve Modiin yerleşimlerinin de dahil edildiği silahlandırma politikasından övgüyle söz eden Ben-Gvir, "Yürüttüğümüz bu reform birçok hayat kurtardı, sahada etkinliğini kanıtladı." dedi.

Ben-Gvir, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 8 Ekim 2023'ten sonra aynı yılın sonlarına doğru Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbedenler dahil İsraillileri silahlandırma politikasını uygulamaya koydu.

Ulusal Güvenlik Bakanlığı, İsraillilere ve Filistin topraklarını gasbeden yerleşimcilere 8 Ekim 2023'ten bu yana yaklaşık 330 bin yeni ateşli silah taşıma ruhsatı verdi.

Ben-Gvir'in silahlandırdığı, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler işgal altındaki Batı Şeria'da hemen her gün çoğu ateşli silahlarla olmak üzere Filistinlileri ve mülklerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Öte yandan İsrailli kadın hakları örgütleri ise vatandaşların silahlandırılmasının aile içi şiddet mağdurlarına ciddi risk oluşturduğunu vurguluyor.

İsrail polisi, kasımda aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ofisinin 5 eski personeli hakkında yasa dışı silah ruhsatı dağıttıkları iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesi ise geçen yıl kasım ayında silah ruhsatlarının "yetkisiz biçimde" dağıtıldığı görüşünde olduğunu duyurmuştu.