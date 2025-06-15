İsrail'de Sığınak Zorunluluğu Kaldırıldı

İsrail ordusu, "yapılan son durum değerlendirmesinin ardından ülke genelinde sığınaklarda kalma zorunluluğunun kaldırıldığını" duyurdu.

İsrail ordusundan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, son durum değerlendirmesinin ardından İsraillilerin sığınaklarda kalma zorunluluğunun kaldırıldığı ancak sığınaklara yakın yerlerde kalmaya devam edilmesi gerektiği belirtildi.

İsrail ordusunun daha önceki açıklamasında ülke genelindeki herkese sığınaklara yakın noktalardan ayrılmamaları yönünde talimat verilmişti.

Açıklamada, "Alarm verildiğinde korunaklı bir alana girin ve resmi bir güncelleme yayınlanana kadar orada kalın." ifadeleri kullanılmıştı.