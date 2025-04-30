İsrail'de Şiddetli Kum Fırtınası ve Orman Yangını

Tel Aviv ile Kudüs arasında, ülke tarihinin en büyük yangınlarından biri olduğu açıklanan orman yangınıyla boğuşan İsrail'in güneyinde şiddetli kum fırtınası yaşandı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, ülkenin güneyinde çıkan fırtınayı "alışılmadık" olarak niteledi.

İsrail, ülkenin orta kısmında çıkan orman yangınını kontrol altına almaya çalışırken güneydeki Beerşeba bölgesinde şiddetli kum fırtınası meydana geldi.

Fırtına nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi sıfıra inerken gökyüzünü toz kapladı.

Kanal 12 televizyonu fırtına nedeniyle İsrail askerlerin bir askeri üssün kapısını kapatmakta zorlandığı görüntüleri ekranlara getirerek "ülkede alışılmadık bir kum fırtınasının" yaşandığını aktardı.

İsrail basını, kum fırtınasına ilişkin görüntüler yayınladı.